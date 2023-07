Explorar o lado dunar de São Jacinto entre o mar e a ria de Aveiro

Na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, na região de Aveiro, a vegetação espontânea faz-se de estorno, cardo-marítimo e soldanela e os charcos artificiais constituem um importante refúgio para numerosas aves, que aqui podem ser avistadas a partir do observatório existente e ao qual se acede através de um trilho. No caminho, ouse provar as camarinhas, um pequeno fruto vermelho comum nesta zona. A vida selvagem faz-se com patos, gansos-patolas, moleiros, cagarras, tordas-mergulheiras, além de diversas espécies de gaivotas. Criada em 1979, a reserva estende-se do extremo da península que vai de Ovar a São Jacinto, limitada a oeste pelo mar e a este por um dos braços da ria de Aveiro. Acolhe ainda a Mata Nacional das Dunas de São Jacinto. A partir dos finais do século XIX o cordão dunar foi confinado com uma área florestada, no sentido de fixar as areias, e hoje as dunas de São Jacinto são das mais bem conservadas da Europa. Curioso? Então explore os percursos, mas antes visite o Centro Interpretativo da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, o local onde deve comunicar e ter autorização para entrar na área protegida. Para visitas com guia deve contactar previamente o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (tel. 234 331 282). A variante verde do Trilho de Descoberta da Natureza é um percurso pedestre circular que se estende ao longo de pouco mais de 3 km, com partida e chegada no Centro Interpretativo. Por areia e passadiços desenvolve-se também a variante vermelha deste trilho, mais extensa, com cerca de 7 km, que permite conhecer a floresta, as dunas e as áreas alagadas.

Foto: Turismo Centro de Portugal

Da areia à ciclovia Sempre muito procurada, a praia de São Jacinto é um extenso areal quase selvagem e marcado pelo cordão dunar. O nome está associado à vila piscatória que se desenvolveu entre o mar e a ria de Aveiro. Com alguns restaurantes e bares, pode ainda contar com escolas e espaços que promovem aulas e alugam material para a prática de desportos náuticos, como surf ou kitesurf. Para quem vem de Aveiro, o transporte mais direto para chegar a São Jacinto é o ferryboat. Por via terrestre é necessário circundar a ria até à Torreira ou a Ovar e daí continuar para sul. No concelho da Murtosa destacam-se a praia atlântica da Torreira, onde ainda se pratica a arte xávega, e os areais do Bico e do Monte Branco, ambas estaurinas e com infraestruturas de apoio. Com uma boa rede de ciclovias, as bicicletas são amplamente usadas em toda a região, com a Grande Rota da Ria de Aveiro a agrupar etapas para todos os gostos e condições físicas. Para facilitar, alugue uma bicicleta na Biclaria (tel. 919 463 232) e siga as indicações dos vários percursos que conectam trajetos na área de influência da laguna, abrangendo os concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. Tem aproximadamente 600 km de extensão. Nesta grande viagem, faça um passeio de barco moliceiro, visite as salinas e aprenda a apanhar “caralhoses”, como é conhecido o lingueirão. Tome nota na agenda: de 25 a 27 de agosto decorre o Festival Dunas de São Jacinto, um evento que inclui exploração da natureza, atividades desportivas e náuticas, música e cultura. A entrada é livre.

Ivo Tavares Studio

Onde comer na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto



CLUBE DE VELA

Na Costa Nova, em cima da ria, é imperdível a “Trilogia abafada de bacalhau em azeite e alho”, mas também o “Arroz de polvo e gambas”, os “Samos” e as “Línguas de bacalhau fritas”.

Tel. 234 360 250

Preço médio €30 BURACO DO VELHO

Na zona rural de Vagos, o restaurante surpreende pelo aspeto contemporâneo. Há “Enchidos no forno a lenha”, “Bacalhau no forno” e “Chanfana de carneiro”.

Tel. 928 125 950

Preço médio €25 CANASTRA DO FIDALGO

Além do petisco do dia, na ementa brilham sempre a “Cataplana de robalo”, o “Bacalhau suado” e a “Caldeirada de enguias” neste restaurante da Costa Nova.

Tel. 234 394 859

Preço médio €35 RESTAURANTE DÓRI

Restaurante clássico da Costa Nova, aqui sugerem-se berbigão, lingueirão, amêijoas e ostras para começar. Depois aposte no “Arroz de línguas” ou na “Feijoada de samos”.

Tel. 917 726 868

Preço médio €40 CAIS DO PESCADO

O peixe grelhado com arroz do mar é uma sugestão vencedora neste restaurante de Aveiro. Se tiver companhia, partilhe uma cataplana.

Tel. 234 425 066

Preço médio €30





Onde dormir na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 1877 ESTRELA PALACE

Em Aveiro, este palacete do século XVII conta com nove quartos e suítes com vista para os canais. No topo do alojamento há um terraço.

Tel. 234 033 563

A partir de €120 HOTEL DAS SALINAS

Perto das salinas, dos moliceiros e da ligação às praias, o hotel tem nove quartos e nove estúdios com kitchenette. Há ainda uma zona de estar e um pátio.

Tel. 234 404 190

A partir de €80 POUSADA DA RIA — AVEIRO

No Bico do Muranzel, sob as estacadas da pousada, que há 60 anos repousa sobre a ria de Aveiro, crescem ostras e navalhas. Dentro de portas, há 24 quartos e suítes e restaurante com esplanada.

Tel. 234 860 180

A partir de €95 MONTEBELO VISTA ALEGRE ÍLHAVO HOTEL

Inserido no projeto de recuperação do espaço fabril da Vista Alegre, em Ílhavo, integra 173 quartos. Visite o museu, a capela setecentista, o antigo teatro e a fábrica.

Tel. 234 241 630

A partir de €135 HOTEL MOLICEIRO

Ícone da cidade de Aveiro, este hotel situa-se em frente ao canal central, onde se embarca nos moliceiros. Há quartos clássicos e temáticos e um pequeno-almoço imperdível.

Tel. 234 377 400

A partir de €125