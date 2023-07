México e Japão inspiram ementa do mais exclusivo restaurante e bar de praia do Algarve

Previous Next 1 10

Foi de forma discreta, sem alaridos nem promoção, que reabriu o Vila Joya Sea, no caminho entre o luxuoso hotel e a praia do Xiringuito. Considerada uma das mais exclusivas “beach shack” da costa algarvia, este verão, o bar de praia apresenta uma decoração feita pelos colaboradores que desenharam centenas de placas em madeira com frases motivacionais, desenhos e afirmações, que foram penduradas no teto, proporcionando um cenário oscilante que acompanha a suavidade do vento.

Não ficou de fora, no Vila Joya Sea, a elegância luxuosa que sempre caracterizou o espaço. A simplicidade das fardas, discretas num imaculado branco, combinam com a decoração, também em tons claros, quase que fazendo justiça ao slogan “bem-vindo ao paraíso, bem-vindo ao Vila Joya”. E para surpreender os clientes, aposta este ano numa ementa japonesa e numa outra mexicana, com apresentações únicas, que são imagem de Dieter Koshina, o premiado chef do restaurante do hotel, que ostenta duas estrelas Michelin e foi distinguido com um Garfo de Ouro no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.

Nas propostas japonesas, há “Usuzukuri” de peixe do dia com ponzo, “Gyozas”, “Aburi Hotate” de vieiras com caviar Oscietra, “Usuzukuri Takô”, um carpaccio de polvo com caril em pó, “Tataki” de atum com molho de miso, para começar. Depois há 22 tipos de sushi, onde se destaca o “Wagyu A5 & Oscietra Caviar” e o “Suzuki” de badejo. Os “Maki” são servidos em doses de seis, havendo ainda à disposição três tipos de sahimi. Onde as “Kushiyaki”, umas espetadas de vegetais ou de frango assumem o protagonismo. Duas sobremesas encerram as propostas, o “Anmitsu” com feijão azuki, gelado de yuzo e fruta e o “Matcha”, com creme de matcha, lichias e espuma de gengibre (preço médio €30).

Já o menu mexicano do Vila Joya Sea apresenta “Guacamole”, “Beet Salad”, “Tuna Tostada” ou “Zucchini Tostada” este mais picante, com chili habanero. Há ainda o “Vuelve a la Vida Ceviche” com camarão, polvo e molho de carabineiros, além do “Ceviche de Pescado” com peixe do dia, tomate e pepino. Ainda pelos sabores do México, há “Scallop Tiradito”, “Octopus Tlayuda” e “Pescado Taco”, com peixe do dia, tortilha e ervas frescas. A ementa continua com “Roasted Beef Quesadilla”, “Pescado Zarandeado” com peixe do dia, feijão-preto, pickles de pepino e maça e tortilhas e com o “Mexican BBQ” com carne assada, pimentos padron, rabanete, creme de abacate e tortilhas. Termina com “Mangonada” feito com gelado de manga, laranja e Tajin Chili, e com o “clássico” “Tres Leches” com gelado de café, amêndoas e caramelo salgado (preço médio €30).

O Vila Joya Sea (Estrada da Galé, Albufeira. Tel. 289591795) está aberto para almoço, das 13h00 até às 14h30, e reabre para lanches e jantares às 18h30, encerrando às 20h30. Sobre o hotel Vila Joya pode ler-se no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023: “O verde dos jardins aromáticos, onde se escondem espreguiçadeiras e a piscina. As conchas a decorarem mesas e toalhas, o tijolo burro das abóbadas e as linhas arredondadas das paredes. Bem-vindo a uma casa especial, de luxos naturais e com 15 quartos e suítes de sonho, com renovação e reorganização agendada. Nathan Otten assina cocktails marcantes no bar e o chef Dieter Koschina prepara menus inesquecíveis no restaurante. O Spa é um templo de bem-estar e a praia guarda o sempre surpreendente Vila Joya Sea.”