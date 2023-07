Enoturismo: roteiro de verão dá a provar os melhores vinhos do Tejo

A partir da lista de vencedores do do XIII Concurso Vinhos do Tejo 2023, o roteiro de provas e de descoebrta desta região vitivinícola começa na Adega Cooperativa do Cartaxo (Tel. 243770987). Apesar da longevidade, que remonta 1954, é notório o interesse em inovar. O Detalhe Reserva branco 2021 (€13,50), premiado com a “Medalha de Excelência”, comprova esse passo e serve como justificação para conhecer este produtor. O programa de enoturismo (€10), disponível de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h00 (entre quatro a 12 pessoas), começa com uma bebida de boas-vindas e breve apresentação da adega, com visita a este espaço e prova de vinhos comentada. Aproveite para conhecer o CTX Vinho Licoroso Superior branco 2014 (€74,54), ao qual foi entregue a “Medalha de Grande Ouro” na Gala dos Vinhos do Tejo.

Rumo a norte e já depois de atravessar o rio Tejo, em Almeirim, encontra-se a Quinta do Casal Monteiro (Tel 243592414), onde se produz o Quinta do Casal Monteiro rosé 2022 (€5), vencedor na categoria de “Melhor Rosé Colheita 2022” e um dos premiados com a “Medalha de Ouro”. É de conhecer a história desta propriedade, um projeto familiar convertido em empresa e num dos primeiros produtores e engarrafadores da região dos Vinhos do Tejo. Foi em 2009, que Cirilo e Miguel de Jesus, pai e filho, compram a quinta de 80 hectares, cuja vinha é maioritariamente ocupada por castas tintas, autóctones e estrangeiras. Desde então, a exportação da produção vínica desta empresa tem sido canalizada para a Europa, o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá.

Mais a norte, em Alpiarça, localiza-se a Quinta da Lagoalva de Cima (Tel. 243559070). Com uma história que se converte numa viagem a 1193, esta propriedade agrícola está, desde o século XIX, da família Holstein Campilho, que, este ano, arrecada os prémios das duas novas categorias apresentadas da Gala dos Vinhos do Tejo: “Melhor Fernão Pires do Concurso”, atribuído ao Quinta da Lagoalva Grande Reserva Fernão Pires 2021 (€29,29), e “Melhor Campo do Tejo Fernão Pires”, que foi para o Campo do Tejo Fernão Pires by Quinta da Lagoalva 2022 (€5,49). O Lagoalva Reserva Arinto & Chardonnay 2022 (€9,99) recebeu a distinção de “Melhor Branco da Colheita 2022” e consta ainda na lista dos “Grande Ouro” do Concurso dos Vinhos do Tejo. Provas de vinhos e passeios a cavalo fazem parte da vertente de enoturismo, bem como as visitas, com início no núcleo do Palácio da Quinta da Lagoalva, seguindo-se a adega, a capela, a cavalariça e o picadeiro, onde é mostrada a coudelaria da família e o museu, espaço expositivo dos carros de cavalos da Lagoalva.

Esta viagem enoturística termina em Coruche, na Quinta de Santo André (Tel. 937571499), em pleno vale do Sorraia. A dois passos do centro da vila é, juntamente com a Herdade Vale de Boi, localizada na charneca ribatejana, pertença da família Veiga Teixeira. Este produtor foi galardoado com a “Medalha de Excelência” atribuída ao vinho Quinta de Santo André Reserva tinto 2019 (€6,80), Dispõe de adega, onde são vinificadas as uvas vindimadas nas duas propriedades, que somam cerca de 50 hectares de vinha, e de um programa de enoturismo, com visita à adega, onde também estão máquinas outrora utilizadas no processo de vinificação, e prova de vinhos acompanhada por produtos regionais (€8). A alternativa é a visita à vinha e à adega, e degustação vínica (€12) comentada pela enóloga Filipa Tomaz e acompanhada por produtos regionais. Há ainda a possibilidade de fazer visitas personalizadas (preço sob consulta), com restaurante, alojamento e passeio de balão incluídos.

O XIII Concurso dos Vinhos do Tejo teve a maior adesão de sempre, no que ao número de amostras diz respeito. Foram avaliados 220 vinhos por 39 jurados. Além dos prémios acima referidos, houve nove referências vínicas distinguidas com as medalhas “Grande Ouro”, 36 com “Ouro” e 24 com “Prata”. A lista de vencedores ficou completa com a entrega dos galardões de “Enólogo do Ano”, atribuído a David Ferreira, da Companhia das Lezírias, e o “Prémio Carreira” recebidos por Teresa Schönborn, da Casa Cadaval, e José Lobo de Carvalho, da Quinta do Casal Branco. A Adega do Cartaxo foi considerada a “Empresa Excelência” e a Fiúza Wines a “Empresa Dinamismo”.

Paralelamente, ao longo da Gala dos Vinhos do Tejo, que decorreu na Ode Winery, em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, foram ainda entregues prémios à Casa Brava, em Santarém, na categoria “Alojamento”, ao SóRio, em Valada, Cartaxo, na vertente de “Animação Turística”, e à Festa dos Tabuleiros, em Tomar, enquanto emblema das “Tradições”. Estas distinções foram atribuídas no âmbito da competição ”Tejo Anima”, promovida pela Rota dos Vinhos do Tejo.