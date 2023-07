Roteiro à descoberta de Bucelas, a capital do Arinto

A 30 minutos de Lisboa, na zona saloia do concelho de Loures, Bucelas é o coração da única região demarcada nacional exclusiva para vinhos brancos, que em 2011 celebrou um século de existência. Também conhecida como a “Capital do Arinto”, a produção vínica remonta aos romanos e é referenciada por William Shakespeare na peça “Henrique VI”, onde é mencionado o vinho “Charneco”.

Integrado na Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares, três vinhos históricos de Lisboa, a primeira paragem deste roteiro faz-se no Museu do Vinho e da Vinha para conhecer a história e fazer as primeiras provas de Arinto. Para experienciar os vinhos de forma original, agende um passeio a cavalo nas vinhas ou reserve um piquenique com a Murgas Wines. Conheça ainda a Quinta do Boição, produtora de vinhos e alojamento com três quartos, um estúdio e duas casas.

Depois do Passeio Verde pela natureza da região e da adrenalina do Parque Aventura Sniper, sente-se à mesa do restaurante Solar dos Pintor, que serve especialidades como chanfana de vitela e ensopado de borrego. A extensa garrafeira harmoniza a oferta.