Entre o Vau e o Alvor, esta praia selvagem é um paraíso por descobrir

Segundo os populares, o nome desta pequena praia deve-se a um pastor que terá vivido nas imediações. Assim, ficou batizada de João Arens, um pequeno pedaço de paraíso por descobrir, ou pelo menos, de aceder, uma vez que essa tem sido a maior defesa deste areal, isento de intervenção humana. Por ser de tão difícil acesso é considerada uma praia selvagem.

Joel Santos

Entre o areal Vau e o labirinto das falésias de Alvor, em Portimão, a praia João de Arens localiza-se na base da arriba com o mesmo nome, que se prolonga para mar, saída de um pequeno pinhal. Para lá chegar, pode optar por descer com todas as cautelas pelo trilho da arriba ou, mais seguro, chegar por mar, de barco, canoa ou prancha de stand-up paddle. Existe outra possibilidade: aguardar pela maré vazia e atravessar através da praia vizinha do Barranco de Canas (Atenção! Não fique retido pela subida do mar). O facto de ser bastante resguardada e inacessível torna-a perfeita se o que procura é privacidade. É, também por essa razão, procurada por naturistas.

Acima, no topo da arriba de João Arens encontra o percurso pedestre Varandas sobre o Mar, um trilho com 5 km, que percorre a orla costeira. Grande parte do caminho dispõe de corrimões de madeira para maior segurança. Com passagem por algares e vista para os recantos e formações rochosas que o mar tem esculpido ao longo dos tempos como o famoso Submarino Amarelo, que em tudo se assemelha a um submergível à superfície da água, com o respetivo periscópio. O amarelo remete para a cor da rocha, que também deu nome a uma pequena praia.