No Alvão marque encontro com cascatas, piocas, levadas, aldeias genuínas e lobos matreiros

Paisagem de contrastes e abismos, entre rochedos vertiginosos e vales habitados por pacatas aldeias, para apreciar sem medos e por à prova a forma física. Alcance um paraíso natural, caminhando lado a lado com levadas e mergulhando em lagoas cristalinas. Pode avistar um lobo em ambiente natural, trocar dois dedos de conversa nas aldeias perdidas da serra e apreciar os sabores intensos que brotam da terra. Para alcançar os mais belos locais do Parque Natural do Alvão, encaixado entre Vila Real e Mondim de Basto, dividindo Trás-os-Montes e o Minho, é preciso estar em boa forma. Símbolo local, a queda de água das Fisgas do Ermelo exige uma intensa caminhada. Impressiona a magnitude e a força da água a desabar de 300 metros de altura por entre rochas quartzíticas com 480 milhões de anos. A longevidade da pedra guarda marcas fósseis que remontam à passagem do mar e a erosão permitiu ao rio Olo atravessá-las originando a cascata, rodeada de lagoas naturais. É única a experiência de mergulhar nas piocas de baixo ou nas de cima. Com mais de 12 km, o trilho PR3 Fisgas de Ermelo é o melhor caminho para avistar a cascata e descobrir as imediações.



Se nas alturas dominam os sons da natureza, nos vales, pontuados por aldeias genuínas, será o sotaque apreendido em dois dedos de conversa. Característica da região transmontana, a arquitetura rural é marcante em Lamas de Olo, Ermelo e Barreiro, aldeias unidas por trilhos. Observe os campos de cultivo e aviste o Monte Farinha em cujo topo se impõe a Senhora da Graça, local de romarias e provas da Volta a Portugal – subida íngreme, é uma das mais difíceis etapas.

DR

Levadas transmontanas

Alimentada pelos rios Cabrão e Cabril e construída em granito, a levada de Piscaredo liga Vilar de Ferreiros a Mondim de Basto em quase nove quilómetros de vistas deslumbrantes. Terá sido construída no século XIII, antes de erguidas as levadas da Madeira, o que leva a crer que terão sido os transmontanos a levar a técnica para a ilha. Percorra os canais de água outrora indispensáveis para abastecimento e rega em cinco levadas requalificadas: Piscaredo, Vilarinho, Porca Russa, Moinho do Lombo e São João, todas no concelho de Mondim de Basto. Também de automóvel pode apreciar esta paisagem singular atravessando a serra entre Vila Real e Mondim de Basto. As imponentes Fisgas de Ermelo, a paisagem agrícola, e manchas de carvalho dominam a paisagem pontuada por aldeias na viagem de 66 km.

Divulgação

Mas nem só de tranquilidade se faz esta aventura. Em Ermelo e São Bartolomeu no Bilhó, 24 de agosto é dia de festa, com música, animação e Concurso Pecuário do Maronês, raça autóctone que dá origem a carne de sabor intenso e textura suculenta. Não parta sem provar uma boa posta e o cabrito assado entre outros petiscos que brotam da terra fértil. Já em Mondim de Basto, as festas do concelho garantem dias e noites animados entre de 21 e 25 de julho. Para explorar mais além, tanto a Lagoa Trekking (tel. 964410459), que desenha percursos “à medida”, dando a conhecer segredos locais, como o Pena Aventura Park (tel. 935 010 875) promovem circuitos guiados.

ONDE DORMIR NO ALVÃO CASA AGRÍCOLA DA LEVADA Oásis em plena cidade, este alojamento ecológico e sustentável, com quase sete hectares, tem cinco quartos na casa principal e nove casas independentes.

Tel. 259322190 ÁGUA HOTELS MONDIM DE BASTO Rodeado por montanhas, tem 80 quartos, três casas e dois espigueiros. No verão, mergulhe numa das duas piscinas exteriores e experimente o fotogénico baloiço.

Tel. 255389040 REFÚGIO DAS POLDRAS Escolha o glamping com jacuzzi privativo no exterior, ou o chalé. Para uma escapadinha a dois, opte pelo bungalow, uma casa na árvore com enormes janelas.

Tel. 916298962 PENA PARK HOTEL Apesar dos 93 quartos e suítes confortáveis e comprometidos com a sustentabilidade, o ambiente contemporâneo é intimista e com estreita ligação às tradições e cultura regionais.

Tel. 259100880 BORRALHA HOTEL

Os 28 quartos e uma suíte estão distribuídos pela casa centenária, com paredes em granito, e pelo edifício mais recente, com uma decoração sóbria e minimalista. Mergulhe na ampla piscina.

Tel. 259375158

ONDE COMER NO ALVÃO CASA DE PASTO CHAXOILA

Desde 1947 que aqui se provam petiscos regionais, como as emblemáticas “Tripas aos molhos” ou a “Mãozinha de vaca com grão”, ambos com clientes fiéis.

Tel. 259322654 CASA DA CAINHA

O vinho da casa cai bem com as “Pataniscas, mas também com a “Posta regional com batata a murro” ou com o tenro “Polvo à lagareiro”. Nos dias de calor procure um lugar na esplanada.

Tel. 966769265 CANEIRO

São prediletas as “Batatas da escola”, o “Arroz de polvo” e o “Cabrito assado no forno”, servidos em duas salas contemporâneas, em envolvente campestre.

Tel. 962895277 O PAÇO

Das mãos da matriarca Rosa Oliveira saem “Filetes de polvo com arroz de grelos no pote” e “Lombinhos de vitela”. Reserve espaço para o vasto leque de sobremesas e atente à garrafeira.

Tel. 253665051 CAIS DA VILLA

Com elegância, modernidade e memória brilham os produtos da região neste espaço que ocupa um antigo armazém de mercadorias da estação ferroviária de Vila Real.

Tel. 259351209