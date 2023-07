Em busca de sabores e tradições em Castelo Branco

Entre Castelo Branco e Alcains, descobre-se a receita ancestral do queijo proveniente de leite de ovelha, cabra ou mistura.

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola a a transição climática no período 2023-2027.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.

O Programa Boa Cama Boa Mesa na SIC foi transmitido no Jornal da Noite de dia 1 de julho de 2023, na SIC.