Há um novo menu em Guimarães para refletir sobre as alterações climáticas

A sazonalidade já não é o que era. Se antes primavera, verão, outono e inverno eram estações bem definidas com características próprias, as alterações climáticas influenciam hoje o ritmo da natureza, as temperaturas, chuvas e consequentemente, a produção agrícola e os produtos disponíveis a cada época. Com base nesta premissa, questionando a “nova” sazonalidade e disponibilidade dos ingredientes, a nova ementa do restaurante A Cozinha reflete sobre o facto de a transição entre estações já não ser um processo automático. Trabalhando com pequenos produtores e de proximidade, a imprevisibilidade, tanto das estações como dos produtos torna-se uma constante que serve de reflexão à composição da nova carta. O restaurante A Cozinha celebra este ano o sétimo aniversário. Para a comemoração, António Loureiro realiza mais uma edição do N’a Cozinha com Amigos, dia 13 de julho, onde convida Justa Nobre do restaurante Nobre by Justa Nobre em Lisboa, galardoada com o Prémio Carreira na edição de 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa.

No Menu Transição (€120, a que acrescem €45 para a harmonização vínica) desfilam, ao longo de oito momentos, a “Ostra e sabugueiro”, a “Cavala e tomate” que abrem caminho ao “Linguado & Carabineiro”, e ao “Bacalhau & Bacalhau”, com samos, língua e tapioca a que se segue a “Raia & Caldeirada”. Como prato de carne destaca-se o “Cordeiro de leite e beringela”. O menu prossegue com dois momentos doces: “Frutos tropicais & especiarias” e “Chocolate e morango”, de chocolate negro, ruibarbo confitado, sopa e gelado de morango.

“Reconhecemos que o expoente máximo do produto acontece, precisamente no momento em que há produto. Nem antes nem depois”, considera António Loureiro, apontando para a “preocupação que todos devemos ter com o sistema alimentar”. Enquanto chef, “é também minha função alertar, tanto quanto possível, a comunidade para este problema das alterações do clima e consequente mudança das estações e dos produtos disponíveis, e como podemos combatê-lo do local para o global”, assinala.

Sobre o restaurante A Cozinha (Largo do Serralho, 4, Guimarães. Tel. 253534022), Garfo de Ouro para o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, pode ler-se: “A cada nova época intensifica-se o compromisso com aquilo que é próximo, local e sustentável, abraçando o entusiamo de ter escolhido a cidade berço como ponto de partida para a interpretação de ingredientes que crescem num perímetro de 50 quilómetros. O mais recente menu de degustação, Nostalgia, de nove momentos, reforça a viagem pelo conforto da memória em consistentes aromas de outono, oferecendo alegria, sabor e ânimo à mesa, estimulada por vigorosos caldos. Mergulhe no oceano, na “Sopa de peixe e bivalves” e no “Mar português e Bulhão Pato”, aventure-se na floresta com o “Corso, abóbora e cogumelos” e regresse a casa da avó no “Coelho, salsa e cenoura”, também servidos à carta. Em breve uma ampliação do espaço privilegiará a cozinha, para reforçar a produção caseira de conservas, fumados, desidratados e fermentados, que intensificam a ligação ao local, e aproveitar os excessos, reduzindo ao máximo o desperdício. António Loureiro vai solidificando a proximidade e as tradições, para cada vez mais “descomplicar a cozinha””.