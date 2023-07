Entre Sines e a Zambujeira do Mar, seis restaurantes com vista e sabor a mar

São pouco mais de 60 os quilómetros que separam estas localidades, e entre elas, ficam alguns dos mais procurados destinos de veraneio nacionais. A cozinha típica regional tem como base o peixe e o marisco, nas mais variadas formas, seja em açordas, em fritadas, no tacho, ou simplesmente, na grelha, com uma pitada de sal. Mas há também espaço para propostas mais contemporâneas, de autor, sempre com os ingredientes locais como base. Escolha onde deitar a toalha, e antes ou depois de um banho numa das praias da Costa Alentejana, siga estas sugestões do Guia Boa Cama Boa Mesa e descubra a gastronomia local.

O Bejinha

É um caso sério de sucesso na Doca de Sines. Serve apenas almoços e aconselha-se vivamente reserva, porque ao meio-dia já há fila para as mesas. Aqui come-se o peixe fresquíssimo, acabado de chegar do mar. Será um espaço que tem a patente do conceito “da banca para o fogareiro”, porque, depois de escolhido, o peixe é arranjado à vista do cliente e segue para a grelha. O negócio da família Beja não muda a fórmula há quase 20 anos. No restaurante O Bejinha, escolha a sua garoupa, lula, linguado, robalo ou dourada. No verão, a sardinha é servida à discrição. Preço médio €25.

Docapesca de Sines. Tel. 915048904





Lamelas Restaurante

As “entradinhas” permanecem iguais, e ainda bem, porque a manteiga de porco e o toucinho frito são raros com esta consistência e leveza, assim como a “Musse de fígados de abrótea”. Para começo de refeição, a petiscada completa inclui as saladinhas de ovas e de polvo, gaspacho, lulas fritas com maionese de limão e “Almece (resultante do soro de coalhada do queijo de ovelha) com peixe curado”. A chef Ana Moura aposta cada vez mais nos peixes, sem que isso retire da ementa boas propostas terrenas, como o “Arroz caldoso de coelho”. Surpreendeu com o “Peixe-porco à alentejana”, receita bem caseira, e com as “Lulas recheadas com migas de grelos e paté de ovas de pescada”. Prove as “Migas doces”, acompanhadas por um copinho de barro com medronho. Nos dias quentes, aproveite o terraço do Lamelas Restaurante, com vista para a baía de Porto Covo, e saboreie o rosé A Serenada, exclusivo do restaurante que assinala o primeiro aniversário do espaço. Preço médio €30.

Rua Cândido da Silva, 55-A, Porto Covo. Tel. 924 060 426

Tasca do Celso

Quem vai a Milfontes não passa sem ir a esta casa. Comece com um aperitivo no bar/garrafeira, com lareira e bancos de cortiça, que pode ser um dos vinhos da rica lista de Celso. Na sala de refeições, a dinâmica da cozinha aberta causa um certo frenesim e abre o apetite para o que se segue. A ementa é escrita diariamente em ardósia. É impossível, na Tasca do Celso, não entrar numa viagem de degustação. Comece pelas saladinhas, de ovas ou de polvo, e continue com as “Lulinhas fritas”, as “Amêijoas à Bulhão Pato” ou o “Camarão ao alhinho”. O proprietário tem no peixe fresco um porto de honra, que causa o embaraço da escolha, desde a “Raia grelhada” ao “Pregado com arroz de feijão”, passando pelos “Filetes de peixe-galo com arroz de tomate” ou pela “Cataplana de peixe”. O serviço é descontraído e simpático. São muitas as vezes em que o Celso dá apoio às mesas. Na realidade, é José, tendo sido apelidado carinhosamente de “Celso” em homenagem ao pai, figura estimada na vila. Preço médio €30.

Rua dos Aviadores, 34, Vila Nova de Milfontes. Tel. 283 996 753

Porto das Barcas

Estamos num restaurante com uma grande proximidade ao mar, em que a base são os produtos locais, nomeadamente o peixe fresco. Após escolhido na montra, “salta” para a grelha. No Porto das Barcas, comece o périplo gastronómico com os pratos mais emblemáticos, como a “Açorda de carabineiro servida no pão” ou o “Arroz de robalo com amêijoas”. Experimente as “Gambas à Brás” e os “Rissóis de robalo e camarão com arroz malandro de amêijoas”. Termine com a “Musse de chocolate com flor de sal e azeite”. Preço médio €30.

Estrada do Canal S/N, Vila Nova de Milfontes. Tel. 283997160





Barca – Tranquitanas

A terceira geração da mesma família está à frente dos destinos deste restaurante. Miguel Reis, sommelier de formação, aumentou a carta de vinhos. Há novas entradas para experimentar, como o “Carpaccio de polvo da nossa costa” e a “Charcutaria de porco preto”. No restaurante Barca – Tranquitanas tome um vinho, um cocktail ou sangria no lounge, ou no terraço com vista mar, e siga para a degustação dos clássicos, como “Feijoada de Búzios”, “Choco com amêijoas” e “Polvo com batata-doce”. Destaque ainda para o pescado, vindo do porto de pesca, junto ao restaurante. Preço médio €30.

Estrada da Barca, Zambujeira do Mar. Tel. 283 961 186

Marisqueira Costa Alentejana

Há bruxinhas, lagosta, lavagante, percebes, carabineiros, navalheiras, cadelinhas e ameijoas. Os barcos, criados para servir à mesa, chegam com carga preciosa. Personalize a embarcação com o seu “mix marisqueiro”. O marisco só é cozido após escolhido pelo cliente. Além da Marisqueira Costa Alentejana, Daniel Correia dedica o espaço, em frente, à cozinha de tacho, como os “Arrozes”, de marisco e tamboril, ou o “Polvinho frito com migas de batata-doce”. Preço médio €35.

Rua João Pedro Costa, 15, Zambujeira do Mar. Tel. 283 961 508