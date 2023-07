Com entrada livre, Guarda Wine Fest oferece vinho, gastronomia e música

"Vinhos de Verão do Distrito da Guarda" é o tema da primeira sessão a realizar por Tiago Macena, enólogo, no dia 14, às 19h30. No dia 15, são promovidas duas conversas com Rodolfo Tristão, sommelier e crítico de vinhos, que abordam os temas "Dão, o 'field blend' de clássicos e descoberta dos monovarietais", e "Douro, Brancos de altitude e tintos elegantes para dias quentes". No último dia do Guarda Wine Fest decorre a sessão “Beira Interior - Diversidade e Terroir”, com Tiago Marques.

A finalizar, às 21h00 de dia 16, os visitantes são convidados e refletir sobre a sustentabilidade e a economia circular no sector vitivinícola, numa sessão guiada por Mariana Saavedra Silva, Carlos Pinto, Marcelo Sequeira, José Lemos e Estevan Carballo.