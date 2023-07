Em passeio, à descoberta de Leiria, Marinha Grande e Batalha

Símbolo maior da cidade, o Castelo de Leiria foi totalmente remodelado em 2021 e conta agora com novos e modernos acessos, como um funicular, gratuito e automático. A pouco mais de 3 km de Leiria, em Cruz da Areia, seja inverno ou verão, é o crepitar do lume que se faz ouvir a cada prato. O restaurante Foco apresenta um conceito de cozinha que aposta na lenha e no carvão. Rume até a Batalha, a 15 quilómetros de Leiria, para conhecer a imponência e os segredos do Mosteiro da Batalha, um dos quatro lugares na região Centro classificados como Património Mundial pela UNESCO. Junto ao histórico monumento, o hotel Villa Batalha, é como um observatório privilegiado o mosteiro, seja a partir do Spa, onde se destacam os tratamentos de corpo e rosto para relaxar, seja dos 90 quartos, de áreas vastas e conforto garantido Capital do Vidro, a Marinha Grande é conhecida pelas fábricas e museus que contam histórias na primeira pessoa, exemplos de Turismo Industrial na região Centro, que se transformam em verdadeiros roteiros de descoberta.

Turismo Centro de Portugal

No habitual Passeio Verde, aceite o convite para explorar os 10 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal de Leiria. Destacam-se a Ciclovia da Estrada Atlântica, a maior do país, a Lagoa de Ervedeira, a Grande Rota 26 – Rota Terras de Sicó que conduz até grutas e algares, o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e o Percurso da Albufeira da Bouçã, em Pedrógão Grande

