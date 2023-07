Há um novo refúgio no Douro para desacelerar e mergulhar entre vinhas

Com mais de um século de história, um antigo solar do século XVIII deu lugar a um novo alojamento no coração do Douro. Rodeado por vinhas que pontuam a propriedade de um hectare e meio, onde se produzem vinhos DOC do Douro e do Porto provenientes de castas tradicionais. Tem apenas sete quartos (desde €155), duas salas de estar com decoração elegante e moderna, e “promove um estilo de vida desacelerado e próximo da natureza com uma envolvente exclusiva”. Lá fora, entre os vinhedos de castas tradicionais, como Touriga Nacional, Viosinho e Rabigato, vive uma piscina perfeita para a estação quente.

O projeto arquitetónico teve como foco preservar o legado histórico da propriedade e criar um ambiente acolhedor, perfeito para relaxar e desfrutar dos mais genuínos atributos do Douro.

“Salvador do Douro”

Joaquim de Azevedo Leite Pereira, um dos maiores proprietários da região e residente neste Solar, trisavô dos atuais proprietários, ficou conhecido como Salvador do Douro por ter combatido a praga da filoxera que no século XIX praticamente destruiu a produção de vinho no Douro. Foi ele quem deu início ao combate da praga que assolou o Douro, além de ter estudado o efeito de resistência da enxertia das castas portuguesas em castas americanas e introduzido a nova técnica nas vinhas do Douro e do resto do país, essencial para a recuperação da produção vitícola do país. O viticultor criou ainda uma escola, em Provesende, onde ensinava viticultura e fazia a formação de enxertadores, os quais percorreram a região ensinando as novas técnicas que permitiram combater a filoxera.

Relaxar ou vindimar?

Preservando esse legado familiar estreitamente ligado ao vinho, atualmente, tanto o colheita como o reserva branco e um reserva tinto, sob a chancela Pinheiro da Veiga, bem como vinho do Porto Casa do Santo estão disponíveis para prova e consumo neste novo agroturismo. Apesar de não dispor de restaurante, a Casa do Santo serve refeições ligeiras aos hóspedes a pedido. O menu de Bar foca-se nos produtos e sabores tradicionais da região. Em setembro, plena época de vindimas, os hóspedes podem acrescentar à estadia a experiência das vindimas na propriedade. A Casa do Santo - Wine & Tourism (Rua Cabo de Vila, Provesende, Sabrosa. Tel. 915874428 ) está de portas abertas desde o passado mês de junho.