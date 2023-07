Em Lisboa celebra-se o verão a oito mãos, com sabores do Algarve

Vai ser o quarto e último evento desta primeira edição de jantares no restaurante Marlene, que reúne diversos chefs reconhecidos pelo guia Michelin em Portugal. Convidados por Marlene Vieira para partilharem a cozinha aberta do seu restaurante gastronómico, os chefs juntam-se para uma noite de homenagem e valorização dos produtos nacionais de excelência, inspirados na essência portuguesa, apresentando um exclusivo menu que celebra a sazonalidade com os melhores produtos da época.

Com a chegada do verão, e dos novos ingredientes, os três chefs convidados irão representar Lisboa, cabendo a Pedro Pena Bastos, do restaurante Cura essa tarefa. O Algarve, chega à mesa através das propostas dos chefs João Oliveira e Louis Anjos, responsáveis por dois restaurantes da região sul, o Vista em Portimão e o Al Sud em Lagos, que celebram a proximidade ao mar com menus focados no peixe e marisco. O menu de degustação terá 10 momentos (€200) dedicado ao melhor da extensa e rica costa portuguesa.

Os chefs convidados estarão encarregues, cada um, da criação de uma entrada e um prato. Louis Anjos irá apresentar Ostras da Ria, Choco e Alcagoita, cabendo a João Oliveira, o Carapau, Anchova, Lula e Gamba violeta, Já Pedro Pena Bastos apresenta a Sarda, Lavagante, Tomate, Alperce, e Pinhão. A anfitriã, Marlene Vieira, celebra o verão com a Cereja, Ervilha, Flor de curgete e Espargos verdes. Em comunicado, a chef do Restaurante Revelação do Guia Boa Cama Boa Mesa em 2023, afirma que é “com enorme felicidade que conto com três dos colegas que mais admiro neste jantar de verão que, tal como eu, partilham esta paixão e dedicação para com o produto sazonal, e nacional, de qualidade”

Também a sommelier Gabriela Marques terá um papel preponderante neste jantar. Tratará da harmonização vínica, que contará com o apoio de dois reconhecidos nomes da Bairrada, Luís e Maria João Pato, pai e filha, enquanto parceiros do evento, e que estarão presentes para dar a conhecer a história dos seus vinhos e da família Pato, que está envolvida no negócio do vinho na região há vários séculos, sendo um dos responsáveis por colocar a Bairrada no mapa e por consolidar o futuro das uvas autóctones.



Luis Pato traz a essência bairradina que tanto o caracteriza com quatro referências, começando pelo espumante o Espumante Vinha Pan 2015, depois Luís Pato Quinta do Ribeirinho Sercialinho 2021 e Luís Pato Vinha das Valadas Pé Franco 2018, e para a parte mais gulosa do menu, o M Sercialinho, um vinho muito especial feito em parceria com o Mugaritz, considerado um dos melhores restaurantes do mundo. Maria João Pato, produtora igualmente fixada na Bairrada, mas conhecida pela sua abordagem mais disruptiva, apresenta o Ducking Pet Nat, Blablabla 2021 e Quacquaaaaac 2022