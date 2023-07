Há novidades num dos melhores restaurantes do país: degustação vegetariana e harmonização sem álcool fazem parte da nova experiência

Há caranguejos tão frescos que ainda caminham sobre o balcão de empratamento, espelhando a lealdade aos melhores ingredientes nacionais e à sazonalidade que são uma constante no The Yeatman. Apesar da incrível vista alcançada a partir da sala e do terraço do restaurante, é na cozinha, ao balcão, observando a dinâmica de uma equipa bem coordenada, que se conversa e prova antes de ocupar o lugar na sala ampla e elegante.

A experiência começa ainda mais cedo, no bar do hotel vínico, onde são servidos aperitivos. Uma viagem pelo universo gastronómico de Portugal – e em particular pelas memórias gustativas de Ricardo Costa – é a proposta do restaurante nesta nova abordagem, servida durante a estação quente. Mais ainda, resume as inspirações de uma vida para o chef, unindo viagens, memórias, presente e passado, mas também futuro, focando-se na sustentabilidade e nas exigências de novos públicos.

A vista deslumbrante sobre o Douro e o Porto, o conforto e a atenção ao detalhe envolvem uma experiência única e de excelência, onde nunca nada é deixado ao acaso. Sempre com o máximo empenho no que respeita a ir de encontro às preferências de cada um, a nova carta desenhada pelo chef Ricardo Costa mantém um menu de degustação com direito às mais frescas e delicadas proteínas, harmonizadas com mestria com diversas referências nacionais, provenientes de uma das mais completas garrafeiras nacionais do mundo, mas introduz novidades: há agora um novo menu 100% vegetariano e uma harmonização com diversas bebidas – algumas desenhadas na casa - sem álcool, acompanhando tendências.

Na degustação vegetariana dão as boas-vindas “Pepino, caviar de gengibre e nori”, “Cozido português” e “Suspiro de tomate” . Nos principais, o périplo de sensações vai da “Batata doce com tremoço e salicórnia”, ao instenso “Arroz de alho francês e açafrão”, da “Cebola com alcachofra” ao “Aipo com talharim de courgette e queijo da Serra”, da “Beringela com molho romesco e notas de caril”, à “Couve-flor em várias texturas”, com um caldo de cebola e óleo de cebolinho. “A intenção é que cada momento cumpra a mesma lógica, filosofia e experiência do menu clássico, mas sem a proteína animal”, sublinha o chef.

Quanto ao novo suplemento de bebidas sem álcool, kombuchas, de chá verde e com notas de pétala de rosa, servem de aperitivo a uma infusão de ervas, especiarias e citrinos, um blend de cereja com água de tomate e mirtilos, uma bebida com nuances de vinho do Porto Tawny – notas de frutos secos e especiarias, ou um Gin tónico sem álcool aromatizado com pepino, entre outras surpreendentes opções. “É uma tendência e iremos continuar a explorar este conceito no futuro”, assegura Ricardo Costa.

“Evolução de Aromas é o resumo de toda a minha vida”

Os amantes de vinho vão querer deixar-se conduzir por uma harmonização que bebe das cerca de 1400 referências - 30 mil garrafas – que compõem a garrafeira do The Yeatman. A seleção expressa-se em dois suplementos vínicos da autoria da diretora de Vinhos do Hotel, Elisabete Fernandes. O périplo pelo novo menu “Evolução de Aromas”, que para Ricardo Costa representa “o resumo de toda a minha vida”, inicia-se no bar do hotel vínico com três aperitivos - “Lagostim”, “Cozido Português” e “Suspiro de Bacalhau” – seguindo-se um momento na cozinha marcado pela “Zamburiña Nitro” e pela “Waffle com lírio e caviar”. Já na mesa, mirando a fabulosa panorâmica, é servida a “Salada de tomate 2023”, o “Linguado com couve-flor, pancetta ibérica e óleo de cebolinho”, e a “Enguia com talharim de aipo, lavagante e beurre blanc”. Abrem caminho à “Santola ao natural”, cozida no momento, e acompanhada por pérolas de pão frito com manteiga, numa alusão às marisqueiras mais tradicionais, seguida do “Tamboril” apresentado numa versão de feijoada. O clássico “Leitão”, com batata, alface e creme de milho, é o único prato de carne desta carta. Nas sobremesas, a “Ostra Nitro”, com ovos moles de Aveiro, gelados e amêndoa, a “Tripa de Chocolate” e a “Maçã Verde”, apresentada numa tarte desconstruída, marcam os momentos doces de uma degustação que não fica completa sem as Mignardises.

O novo menu de degustação do restaurante gastronómico The Yeatman, na versão clássica ou vegetariana, custa €250 por pessoa. O suplemento vínico tem o mesmo valor (€250) caso opte pela Prime Selection ou €125 se for escolhida a The Yeatman Selection. O suplemento de bebidas não alcoólicas fica por €90 por pessoa.

Sobre o restaurante The Yeatman(Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia. Tel. 220133100), Garfo de Platina para o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, pode ler-se: “O pensamento de Ricardo Costa interessa-se pela “evolução de aromas e sabores”, como se manifestam e influenciam, mesmo em texturas menos óbvias. A memória do chef valoriza com mestria produtos como a enguia ou o leitão, da região de Aveiro, de onde é natural. Da veia criativa resultam diversões substantivas, como o “Solero de ananás dos Açores”, em que participam ainda a laranja, outrora vital para as ilhas, um fundo negro como o basalto e o gelado envolto em fumo a lembrar os ‘místicos’ vapores das Furnas. A experiência começa no Dick’s e passa pela cozinha, à medida que a noite cai e a cidade se ilumina. Doseia minúcia e liberdade, despertando sensações com o pairing vínico. No novo menu, Ricardo Costa interpreta o “Cozido português” e dá a provar um “Suspiro de bacalhau”. Serve “Ouriço-do-mar”, “Atum, iogurte e foie gras” e uma “Santola ao natural”. A “Enguia” acompanha com talharim de aipo, lavagante e beurre blanc. Do mar vêm ainda o pargo, o tamboril e a ostra. Revisite o “Leitão” e a “Tripa de chocolate”, em novo regresso às raízes do chef”.