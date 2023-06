Com piscina aquecida no rooftop em Évora há um novo hotel para ir em família

A sensação de conforto começa logo no lobby graças à predominância da madeira, no mobiliário e no revestimento das paredes. O hotel Hilton Garden Inn marca a estreia desta denominação em Portugal, além de que é o primeiro de uma cadeia internacional na Cidade Europeia da Cultura de 2027. Sobre a localização, André Ornelas, diretor desta unidade com a classificação de quatro estrelas, fundamenta que “Évora está a crescer muito e este crescimento está muito ligado à questão cultural e à gastronomia. Não tendo sol e mar, tem sol e piscina. Estas questões dão força à marca para se mostrar fora de uma cidade grande”.

Como principal destaque, o Hilton Garden Inn Évora surpreende pelo rooftop, com um bar e uma piscina de água aquecida, que oferece vistas privilegiadas sobre a cidade, num ambiente intimista e acolhedor. Aproveite o bom tempo para renovar energias e desfrutar de uma bebida no enorme bar de apoio, onde também são servidas refeições leves, com horário fixo das 10h00 às 23h00, entre julho e setembro.

A combinação entre conforto e luminosidade estende-se ao lobby, com uma pequena loja de conveniência e espaço contíguo às áreas de restauração do Hilton Garden Inn, onde a decoração dá destaque a objetos alentejanos. O lobby bar convida a um cocktail ao fim da tarde ou um aperitivo para as refeições ligeiras servidas durante a tarde. As mesas e as cadeiras são para usar desde o pequeno-almoço variado ao jantar, com uma ementa constituída por pratos de inspiração alentejana. Ao almoço, a lista de sugestões dá primazia à comida de influência americana e a mediterrânica. A esplanada é a alternativa ideal, sobretudo nas noites quentes de verão. Tudo é feito em ambiente descontraído e os não-hóspedes são bem-vindos. No verão, há brunch ao domingo, entre as 13h00 e as 15h30.