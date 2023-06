Grátis com o Expresso: percorrer os trilhos do contrabando e descobrir cascatas secretas em Marvão

O terceiro Guia de Verão Expresso oferecido esta sexta-feira, dia 30 de junho, o Alentejo é a região em destaque. Esta semana fique conhecer estes dez destinos, ainda longe das multidões: Gavião, Marvão, Santa Susana, Alandroal, Mourão, Mora, Mértola, Santa Clara-a-Velha, Cuba e Serpa.

Em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, que abrange os concelhos de Marvão, Castelo de Vide, Arronches e Portalegre, pode usufruir de diversas experiências refrescantes, entre canoagem e paddle na barragem da Apartadura. Os mais aventureiros podem optar pela prática canyoning e descer cascatas secretas ou subir montanhas num batismo de escalada natural com a Marvão Adventure (tel. 966496940). Termine o dia com um passeio de jipe rumo ao topo do castelo de Marvão e saboreie um tradicional petisco alentejano enquanto desfruta do pôr do sol.

Pelos trilhos do contrabando do café

Com partida e chegada ao largo da igreja de Galegos, aldeia próxima de Marvão, viaja pela história do contrabando do café. Por sinuosas veredas e estreitos, sobe até Pitaranha, olha o castelo de Marvão e a serra de Porto de Roque. Depois da escarpa que serve de abrigo aos grifos, chega a La Fontañera, outrora terra de contrabandistas em Espanha. Vá com a Caminhadas Smile (tel. 914839887).

Dormir numa antiga estação ferroviária

Fique alojado numa estação de comboios do séc. XIX na aldeia de Beirã, a oito quilómetros de Marvão. Na Train Spot Guesthouse (tel. 912576378), os quartos são panorâmicos, há casinhas adequadas para famílias e eventos culturais como concertos na linha ferroviária. Admire os painéis de azulejos. Num edifício próximo, tem à espera uma divertida aventura. Suba para as bicicletas sobre carris e pedale sobre a linha de comboio, com a Rail Bike Marvão (tel. 912987639), com vistas sobre Marvão e Castelo de Vide.