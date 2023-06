Com música, cocktails, petiscos e memória, conheça o novo dop de Rui Paula

Previous Robin Barbosa Robin Barbosa Next 1 18

Os tons de vermelho, os espelhos e a cabine de DJ anunciam que estamos num novo espaço. É pelo bar que se entra agora no dop, o primeiro restaurante de Rui Paula no Porto que se apresenta, desde o final de maio, totalmente renovado. O ambiente é de partilha e celebração em cada uma das salas, divididas em vários recantos – com mesas dispostas pelos dois andares - que garantem uma refeição mais intimista e privada, quer seja um jantar a dois ou em grupo. A cozinha, de porta transparente, fica parcialmente à vista a partir de uma das salas.

Robin Barbosa

A música e os cocktails, servidos no bar mas também desenhados para acompanhar toda a refeição, evidenciam que este é um espaço a pensar num bom momento de diversão que se pode prolongar até depois do jantar, sem nunca perder a sofisticação. É uma nova faceta desta que foi a primeira casa de Rui Paula no Porto, aberta em 2010 numa altura em que a cidade era ainda muito diferente. O chef, que nunca recusou acompanhar tendências, renovar e inovar, aposta agora num novo conceito e até o nome passou a escrever-se em minúsculas: dop.

Robin Barbosa

À mesa, gastronomia de várias latitudes conjuga-se com uma das grandes marcas de Rui Paula, a cozinha de memórias que nos conduz até àquele momento da infância, ao colo da mãe ou nos aromas da cozinha da avó. O mais marcante é, neste novo menu, um piquenique na praia, com frango assado e arroz de frango, menu habitual em dias de veraneio em tempos idos. O “Arroz merendeiro” (€32) chega à mesa num cesto de piquenique aos quadradinhos.

Robin Barbosa

Antes, abrem caminho as fresquíssimas “Ostras”, ao natural ou grelhadas (€24) e uma variada e aconselhável “Tábua de peixes” (€35) que varia ao sabor da disponibilidade do mercado. Ainda no capítulo das entradas, que servem também de petiscos, a “Salada de Bacalhau” (€20) convive com o “Ceviche de robalo” (€20) e com a “Salada thai de camarão-vermelho” (€25).



“Robalo ao sal” (€82, para duas pessoas), “Garoupa, cogumelos e molho kaffir” (€32) e “Corvina, mexilhão, pastinaca” (€30), no capítulo dos peixes; “Pá de cabrito” (€72 para duas pessoas), “Leitão” (€32) e “Cozido à Portuguesa” (€26) revelam a matriz mais tradicional da cozinha do dop. “Carabineiro, txistorra, espargos” (€60); "Arroz asiático de camarão" ou vegetariano (€28 ou €20) são outras opções da variada ementa.

Robin Barbosa

Nas sobremesas escolha entre a tradicional “Tábua de queijos” (€28), a “Bolacha Maria” (€16), a Tarte dop (€17) ou, mais uma vez, ceder à vontade de viajar com a “Maçã, coco, miso” e o criativo “Ruibardo e Skyr” (ambos €16). A seleção vínica permanece apurada e a privilegiar as referências nacionais numa garrafeira bem composta. Atente também à carta de cocktails, desenhados para desfrutar no bar ou acompanhar toda a refeição. Além de clássicos como “Negroni”, “Dry Martini” ou “Margarita on the rocks” (€10), há diversas opções de autor e pode pedir conselho para a harmonização. “Inoportuno”, “Lunático” ou “Andor-violeta” (€13), “Visionista”, “Proteína” ou “Amor” (€12), “Tintole” (€14) ou “Jardim do Éden” (€15) são propostas sugestivas. Termine com o “Café com cheirinho” (€12).

Robin Barbosa

Antes, durante ou depois da refeição, é imperativo passar pela casa de banho – e levar o telemóvel. Em tons de vermelho, preto e branco, com muitos espelhos, um desenho vanguardista e outras surpresas, o WC torna-se no novo dop, um recanto a merecer fotografia e partilha. Com projeto do arquiteto portuense Sérgio Rebelo o dop (Palácio das Artes, Largo de São Domingos, 16, Porto. Tel. 910014041) funciona das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 22h30. Domingo e segunda são dias de descanso. Um DJ anima as noites de sexta e sábado, entre as 23h00 e a 1h00.

Robin Barbosa