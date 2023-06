Porto, Gaia e Matosinhos: restaurantes com esplanada para comer sardinhas e celebrar o São João

A canção de Lenita Gentil dizia “São João santo bonito, bem bonito que ele é. Bem bonito que ele é com os seus caracóis de oiro, e seu cordeirinho ao pé". Dizia também “Dá cá um balão para eu brincar”. Agora, os tempos são diferentes e à festa e à brincadeira junta-se o Alho Porro, e ninguém leva a mal levar com os martelinhos nesta noite de festa que se faz por toda a zona do grande Porto. Para encontrar as melhores sardinhas, entremeada ou o reconfortante caldo verde, siga estas oito sugestões e comemore o São João como manda a tradição.

Adega São Nicolau Num dos mais tradicionais restaurantes da cidade, por norma, nesta altura do ano, não faltam as sardinhas na ementa. Para as celebrações de São João, reforçou-se a encomenda de sardinhas, para satisfazer a clientela. Cada dose leva entre 4 a 5, dependendo do tamanho, (€14), e são servidas cobertas com pimentos e cebola. A batata cozida também acompanha esta especialidade. Na Adega São Nicolau há outras alternativas na ementa, que pode, e deve, ser apreciada a partir da esplanada. Rua de São Nicolau, 1, Porto. Tel. 222008232

Guindalense Dizem os organizadores que no Porto, não há festa igual à que se faz neste espaço de convívio do Guindalense Futebol Clube . Com entrada livre, logo a partir das 15h30, já haverá comida e bebida à farta, para satisfazer os clientes. A sardinha é vendida à unidade, e o preço ainda está condicionado ao da lota, mas normalmente ronda os €3. À parte pode contar com “Salada de pimento” (€3), um prato de fatias de “Broa” (€2), “Caldo verde” (€2,50), “Bifanas” (€3) e “Entrecosto” (€3). Há animação musical a cargo do Trio Água na Boca, do DJ Edu e da banda Osiv. A noite tem ainda um “Showcase” de Pedro Mafama”. Fora das festas dos santos populares, durante a época, à sexta e ao sábado há sempre sardinha. Escada dos Guindais, 43, Porto. Tel. 222034246

Taberna Santo António Normalmente só há “Sardinha assada” na ementa à quinta-feira. Cada dose leva 4 exemplares, servidos com salada de pimentos e batata a murro (€10). Na noite de São João, abrem uma exceção e não deixam que a brasa pare no grelhador. Quem não for adepto das sardinhas ou incomodar-se com as espinhas, na Taberna Santo António pode, na sala ou na esplanada onde decorrerá uma festa, optar por uma “Entremeada” (€8,50), umas “Bifanas”, uma “Febras” (€8,50), ou, como manda a tradição, “Caldo verde” (€2). Rua das Virtudes, 32, Porto. Tel. 222055306

Vapor Da esplanada, vê-se a cidade do Porto e a animação que percorre as ruas da Ribeira até à Foz. Mas nesta margem do Douro, a festa também se faz e, como manda a tradição, a sardinha é a rainha da noite. Cada dose leva 8 (€16), aqui com a particularidade de serem acompanhadas com batatas, salteadas em azeite e alho. A “Salada mista” ou a “Salada de Pimentos” é servida à parte. No restaurante Vapor há a alternativa da “Entremeada” (€15) com quatro tiras bem grelhadas ou, para quem for mais conservador, uma dose de “Lombinho de porco” (€18). Rua da Praia, 39, Vila Nova de Gaia. Tel. 222420605

Taberna do São Pedro Se a fome for pouca, pode optar por meia dose de sardinhas (€8), se for muita ou quiser partilhar, pode sempre pedir uma dose (€15) com 8 exemplares. Inclui a batata, ou a murro, ou cozida, a “salada mista” (€3,50) a “Salada de pimentos” (€2) são à parte. Apesar do nome Taberna do São Pedro celebra-se o São João com toda a pompa e circunstância, e até, para apresentarem a sardinha, citam Amália Rodrigues: “Sardinha que anda no mar, deve andar consoladinha, tem água, sabe nadar, quem me dera ser sardinha”. Rua Costa Goodolfim, 42, Vila Nova de Gaia. Tel. 9154659180

Rei da Sardinha Assada O nome da casa diz tudo sobre a especialidade da ementa. Aliás, este é um restaurante onde a sardinha nunca falta ao longo de todo o ano, o que motiva verdadeiras romarias, mesmo nos meses sem a letra”R” que ditam a época em que não se pode pescar sardinhas. No Rei da Sardinha Assada são servidas com batata cozida, cada dose tem 10 sardinhas (€12,50) e se quiser, a “Salada mista” (€3) ou a “Salada de pimentos” (€2) é cobrada à parte. Para celebrar o São João, na sala ou na esplanada, há ainda “Entrecosto” ou “Febras”. Rua Sul, 91, Matosinhos. Tel. 229382695

Restaurante Dom Zeferino Normalmente, a dose de sardinhas leva cinco (€9,50), mas, se da lota chegarem pequenas, podem ir na travessa cinco ou seis. E se uma sair moída da grelha, há sempre, diz o proprietário, mais uma ou duas para compensar. Acompanham com dois tipos de batata: cozida e a murro. A salada, cobrada à parte (€4,50), leva alface, tomate, pimentos e nozes. Para noite de São João, no restaurante Dom Zeferino foi criado um menu especial onde se incluem as entradas, a dose de sardinhas, “Caldo verde”, broa e uma sobremesa à escolha (€35). Rua do Godinho 163, Matosinhos. Tel. 229372273

O Valentim

Com a Doca Pesca de Matosinhos a poucos metros, o que não falta neste espaço é peixe fresco, e as sardinhas, naturalmente, não são exceção. Seja na sala de refeições, moderna e envidraçada, ou no “lounge” no último andar, na mais longa noite da região do Porto, não vão faltar as sardinhas. Cada dose é servida com seis exemplares (€11) mas a “Batata cozida” (€1,80) e a “Salada mista” (€4) são cobradas à parte. O restaurante O Valentim recomenda que, no São João, seja feita reserva antecipada.

Rua Heróis de França, 263, Matosinhos. Tel. 229388015