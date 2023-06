Grátis com o Expresso: às portas de Lisboa descobre-se a única região demarcada nacional exclusiva para vinhos brancos

Em território de vinhos, nada melhor do que abraçar o espírito local e adormecer rodeado de inúmeros vinhedos. Na Quinta do Boição , originária da década de 1960, há quatro quartos e três moradias independentes, rodeados de três hectares de vales e vinhas. Lá fora habitam também jardins e uma piscina para refrescar os dias quentes de verão.

No concelho de Loures e a poucos minutos de Lisboa, Bucelas integra a região saloia. Também conhecida como a “Capital do Arinto”, é o centro da centenária região demarcada de vinhos, única nacional só para brancos e tem uma história que remonta aos romanos. William Shakespeare deu ao vinho local fama internacional na peça “Henrique VI”, onde é mencionado o “Charneco”.

No guia oferecido esta sexta-feira, dia 23 de junho, dedicado às regiões de Lisboa e do Ribatejo fique conhecer estes dez destinos, ainda longe das multidões: Arripiado, Azinhaga, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Coruche, Mafra, Bucelas, Malveira da Serra, Samouco e Pegões.

Sete regiões, 70 destinos, roteiros e produtos para partir à descoberta do país de Norte a Sul e ilhas, longe das multidões, são detalhados nesta coleção de guias produzido pelo Boa Cama Boa Mesa.

Todas as sextas-feiras, até dia 21 de julho, com o jornal Expresso, os sete guias percorrem as várias regiões turísticas do país para usufruir do verão longe das multidões.

