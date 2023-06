Estão abertas as reservas: Netflix inaugura restaurante a 30 de junho

Se é daqueles que sempre quis provar os pratos feitos nos programas de culinária da Netflix, vai gostar de saber que algumas destas receitas estão prestes a sair do ecrã para a mesa de um restaurante real. O Netflix Bites, situado no Short Stories Hotel, em Los Angeles, é um restaurante pop-up, com inauguração agendada para 30 de junho. As reservas estão abertas e apenas podem ser feitas através do site do restaurante Netflix Bites.

No menu, os fãs podem contar com pratos assinados por alguns dos chefs mais populares da plataforma como Dominique Crenn de “Chef’s Table”, Jacques Torres de “Nailed It!”, Nadiya Hussain de “Nadiya Baques”, Curtis Stone, Andrew Zimmern e Ming Tsai da série “Iron Chef: Quest for an Iron Legend”.