De Camões a José Luís Peixoto, uma rota de turismo literário para descobrir no Médio Tejo

A região do Médio Tejo, entre Abrantes, Constância e Sardoal, foi desde sempre inspiração de poetas e escritores, como Luís de Camões e Gil Vicente. Hoje, o projeto Caminhos Literários oferece uma nova rota turística, que se materializa na paisagem com estruturas em 62 locais diferentes, a partir da obra “Onde” de José Luís Peixoto. Um dos locais que faz parte desta rota é a Oliveira do Mouchão, nas Mouriscas, no concelho de Abrantes. Com 3350 anos é considerada a mais antiga oliveira de Portugal.

Com cinco rios a atravessarem o território, a água está sempre presente nos percursos pela natureza, como a Grande Rota Caminhos do Tejo, que abrange trilhos panorâmicos e antigas rotas de pastores.

Apelidada de “vila poema” pela ligação a Luís Vaz de Camões, é em Constância que encontra o restaurante Leopoldina Tavernas. De ambiente rústico, encontra pratos de origem local, como peixe do rio, mas também bacalhau e costela mendinha, que terminam em beleza com receitas doces de família.

Num solar do século XVI vive atualmente a Quinta de Santa Bárbara by Heavens Sleepy, com uma piscina de água salgada e um restaurante que mantém o estilo medieval das origens da propriedade.

Conheça ainda a Cerâmica Tejo, que nasceu em 1955 e ainda hoje produz tijolo burro e tijoleira de forma artesanal. Este é um dos ofícios contemplado no projeto AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, promovido pela TAGUS em conjunto com os Municípios de Abrantes, Constância e Sardoal.