Grátis com o Expresso: Do Vouga ao Dão por estações e apeadeiros, entre bosques, minas e socalcos de mirtilos

Percorra a antiga linha do Vouga em BTT. A partir da estação Sernada do Vouga segue o rio, cruza a Ponte de Poço de S. Tiago, em Oliveira de Frades, e a ponte romana de Vouzela. Pelos túneis chega à Bodiosa e, mais à frente, a Viseu. Já na Ecopista do Dão, a caminho a Santa Comba Dão pode conhecer a locomotiva a vapor no ecomuseu de Torredeita. A sul encontra enormes medronheiros e a ponte do Granjal sobre a albufeira da Aguieira.

Se prefere caminhar, há percursos que atravessam diversos emblemas locais de Sever do Vouga, um dos 10 destinos do Guia dedicado ao Centro do país. Entre bosques, minas e socalcos de mirtilos, o trilho da Cascata da Cabreia parte do Parque de Lazer homónimo. Aí começam os trilhos das minas Braçal e Malhada, mais antigo complexo mineiro de concessão portuguesa. Da bonita aldeia de Couto Esteves, pelo Trilho dos Amiais, vê mirtilos plantados nos socalcos da serra do Arestal, e, em Amiais, a ribeira, os espigueiros e moinhos de água.



Bungee jump sobre o Vouga

Já na Ponte do Poço de S. Tiago, um dos miradouros da serra do Arestal, com 35 metros de altura, o bungee jump organizado pela New Extremos (tel. 220315755) culmina com a cabeça mergulhada no rio. Para uma opção mais tranquila, passeie de caiaque pelo Vouga.

Dividida pelas regiões de turismo (Porto e Norte, Centro, Lisboa e Ribatejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira) esta coleção oferecida pelo Expresso vai ajudar a encontrar 70 destinos que “poucos conhecem”, entre paisagens, parques, trilhos, grutas, cascatas, património edificado, tradições e manifestações culturais, atividades e experiências únicas no campo, na montanha, na cidade ou junto ao mar, mas também pratos ancestrais e petiscos servidos em tascas e tabernas, produtos endógenos esquecidos, locais para relaxar e dormir.