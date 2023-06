Em Lisboa como em Saint-Tropez, nesta piscina infinita mergulha-se em água salgada com o rio Tejo aos pés

Com os dias de verão no horizonte, as elevadas temperaturas convidam a mergulhos refrescantes. O SUD Pool Lounge, conhecido como um espaço trendy, descontraído e com um ambiente de luxo, promete o melhor verão da capital. Este ano, a piscina infinita é de água salgada, há snacks e cocktails servidos durante todo o dia e depois do sol se por, a animação é garantida por DJs e live acts.

Antonio Nascimento

A piscina infinita do SUD Pool Lounge, afirma o espaço em comunicado, “é um espelho que se esbate sobre o azul do Tejo, com uma vista deslumbrante para a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei, que a tornam no spot mais Instagramável da capital e a melhor opção para quem procura um ambiente sofisticado, momentos de lazer e experiências lifestyle memoráveis”. Localizado no piso superior do SUD Lisboa Terrazza, o SUD Pool Lounge é o ex-libris do edifício que se destaca pela sua atmosfera envolvente e pela piscina infinita de água salgada, inspirada em destinos paradisíacos como Saint-Tropez, Mykonos ou Formentera.

Para uma experiência verdadeiramente memorável, poderá desfrutar também de uma carta inspirada nos melhores sabores da cozinha mediterrânea e de uma requintada seleção de vinhos e champanhes. A sua vista é o convite perfeito para apreciar o pôr do sol na companhia de um cocktail. Este ano, poderá usufruir do programa SUD Pool Experience, disponível mediante reserva, que deverá ser feita com 7 dias de antecedência à data pretendida. O valor é de €95 por pessoa e inclui uma espreguiçadeira ou poltrona reservada durante todo o dia, um serviço de snacks finger food com sumo natural e café a partir das 11h30 e ainda snacks ligeiros com flute de espumante ou cocktail a partir das 16h00. A experiência inclui ainda um serviço de águas Healsi e a utilização gratuita de balneário, cacifo, toalha, roupões e chinelos.

Antonio Nascimento

Poderá usufruir desta experiência premium das 10h00 às 18h00 todos os dias e aos domingos o horário estende-se até às 21h00, com a Sunset Pool Experience para os amantes do pôr do sol. Durante a manhã, das 10h00 às 12h00, o SUD Pool Lounge disponibiliza um serviço de finger snack para todos os que estejam a desfrutar do espaço, mesmo que não estejam a frequentar a piscina.