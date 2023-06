Em Bragança serve-se o Menu dos Batocos e a estela é o Prego no pão

Luís Portugal, também conhecido como “Zé Tuga”, não sabe explicar por que razão aquele bairro da cidade de Bragança, a dois minutos da Praça da Sé e em frente ao antigo mercado se chama Bairro dos Batocos. Muito menos, porque são “batoqueiros” os que lá residem, e que ainda hoje assim são tratados, mas guarda memórias dos tempos em que os avós, e em especial a tia Julieta lha fazia o almoço, ou quando, na vizinhança, no borralho das brasas faziam torradas e sardinhas para o pequeno-almoço. Lembra-se ainda do sabor da carne do Talho Cachimbo, onde abriu recentemente a “Pregaria do Tuga”, onde se dedica a servir pratos simples, mas plenos de sabor e de histórias.

Recentemente, Luís Portugal decidiu apostar na criação de uma Pregaria, a primeira na cidade de Bragança e também em homenagem a este petisco com enorme peso na memória gastronómica do país. O prego no pão é uma refeição rápida que pode ser encontrada em qualquer café ou tasca, também símbolo dos Santos Populares, mas consumida o ano inteiro. Nesta pregaria destaca-se a qualidade da carne de vitela mirandesa, raça autóctone e certificada, que garante máximo sabor. As diferenças não se ficam por aqui. Há também a aposta no pão de produção própria e no desperdício zero, já que tudo é usado, seja para servir, seja para os caldos que vão enriquecer as propostas gastronómicas.

A ementa da Pregaria do Tuga é simples, despretensiosa, mas plena de sabores. Quando o cliente chega, recebe as casacas das batatas fritas em azeite, a pipoca com caril e malagueta e azeitonas e tremoços temperados com alho, louro azeite, sal e tomilho como Boas-vindas, e depois, escolhe o que quer comer a partir da ementa escrita num enorme painel na parede. Há petiscos para começar, ou para acompanhar dois dedos de conversa, como a “Lataria” (€5), dedicada às conservas nacionais, onde o cliente pode escolher uma lata de sardinhas, petinga ou mexilhão. Contínua com o “Ovo de pita cozido” (€1.5), “Ovos de codorniz curtidos” (€2), “Bolinhos de bacalhau” (€4.50) e um reconfortante “Caldo do Tuga” (€2).

Depois, para grupos maiores ou clientes com mais apetite, há, na Pregaria do Tuga, “Tábuas para partilhar”, a primeira com “A nossa seleção de presunto, salpicão e chouriça” (€15), a seguinte “Mista de queijo e presunto” (€10), ou só de “Presunto” (€9), a última com uma “Seleção de queijo de cabra, ovelha e vaca” (€9). No chamado “Reforço” surgem as propostas com mais substância, a começar com o simples “Prego no pão, frito no azeite, alho e louro” (€5) ou com o mais sofisticado “Prego no pão” (€8), feito com 150 gramas de carne de vitela Barrosã, queijo, presunto, cebola confitada em vinho do porto e batata crocante. Pode ainda optar pelo “Prego no prato” (€15), aqui com 200 gramas de carne de vitela, queijo, ovo, presunto e batata frita.

O “Pica-Pau” (€12) da Pregaria do Tuga leva 200 gramas de carne de vitela frita em azeite, pickles e batata frita, e no “Bife raspado”, ou “Hambúrguer” (€10) são servidas 150 gramas de carne de vitela de carne mirandesa, queijo, presunto, cebola braseada, tomate e batata crocante. O “Cachorro” (€8), é diferente por ser feito com uma salsicha de vitela fresca de carne mirandesa, queijo, presunto, cebola e batata palha, e a “Francesinha à Tuga” (€10) cujo “segredo está no molho”, é feita com caldo de legumes e caldo de ossos. Leva um bife de carne mirandesa, chouriça transmontana e uma fatia de presunto. Pode terminar com uma “Torta de chocolate” (3) ou uma “Mousse de frutos vermelhos” (€3).

A Pregaria do Tuga (Rua Dr. Raul Teixeira, 43, Bragança. Tel. 273329276) funciona ininterruptamente das 12h00 às 22h00, sem dia de encerramento. Luís Portugal mantém ainda a Tasca do Zé Tuga (Rua da Igreja, 68, Bragança. Tel. 273381358), junto ao Castelo de Bragança.

