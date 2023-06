Dos tradicionais aos contemporâneos, seis restaurantes para descobrir Braga à mesa

Conheça os melhores “templos” gastronómicos da cidade de Braga, onde a tradição não se perdeu e as receitas ancestrais continuam a chegar às mesas dos restaurantes. Mas há espaço nesta localidade devota para a modernidade e até para sabores de outras latitudes, como o “Tataki de atum”, que convivem harmoniosamente com propostas intemporais, como o “Pudim Abade de Priscos”. Com base no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, descubra os seis melhores restaurantes de Braga.

Arcoense

Abriu em 1987, pelas mãos de Joaquim Barroso. Hoje é a segunda geração a tomar conta do negócio. Filipa, Carla e Sónia Barroso, ajudadas por Fernando Neves, controlam a sala e a cozinha, honrando a memória paterna e a gastronomia regional, feita a preceito. Imperdíveis, no restaurante Arcoense, são os pratos de porco Bísaro, como os “Rojões” ou o “Cozido à portuguesa”, bem como o “Bacalhau à Braga”. Considere ainda o “Cabrito pingado” e o “Arroz pica no chão”. Termine com uma “Barriga de freira”. Preço médio €40.

Rua Engenheiro José Justino de Amorim, 96, Braga. Tel. 253278952

Cozinha da Sé

Reinventou-se numa nova casa com três andares e amplo espaço exterior, onde dias e noites estivais ganham maior interesse. A decoração sóbria e o serviço atento do Cozinha da Sé oferecem o ambiente perfeito para desfrutar da generosa garrafeira na companhia do “Camarão salteado” ou dos “Panadinhos de polvo com arroz de grelos”, da “Tibornada de bacalhau”, da “Feijoada de polvo” ou do “Tornedó”. Finalize com o indispensável “Pudim Abade de Priscos”. Preço médio €25.

Rua Dom Frei Caetano Brandão, 129, Braga. Tel. 253277343

O Filho da Mãe

Numa cidade com tradições muito enraizadas à mesa, o colorido sóbrio deste restaurante é um convite a viajar por outras paragens. Na sala do restaurante O Filho da Mãe, em tons de azul o percurso destaca a América do Sul e, pelo caminho, desfilam propostas pensadas para partilhar, que vão do “Robalo curado, figo e pistáchio” às “Empanadas argentinas”, para iniciar, do “Ceviche de corvina e abacate” aos “Pinchos de camarão”, numa jornada com bom porto garantido. Acompanhe com vinhos nacionais ou cocktails de assinatura. Preço médio €20.

Rua Dom Afonso Henriques, 25, Braga. Tel. 935372123

Robin Barbosa

Tempo

Em duas salas, uma delas privada, Hugo Teixeira atualiza a cozinha tradicional com apresentação cuidada e abraça novos ingredientes e técnicas. Com foco no produto, a ideia da ementa do restaurante Tempo passa por sentar várias gerações à mesma mesa, entre “Pataniscas”, “Rissóis negros” e “Tataki de atum”, a anteceder “Filetes de polvo”, “Bacalhau à Quinta da Capela” “Robalo com arroz de gambas”ou “Bife Wellington”. Ao domingo há “Cabrito assado” e “Arroz de peixe”. Preço médio €35.

Rua Dr. Francisco de Araújo Malheiro, 75, Braga. Tel. 967595644

O Manel

Para esta nova casa, Manuel Oliveira levou como herança receitas apuradas, serviço detalhado e sensibilidade na organização do espaço, que durante quase duas décadas assegurou num restaurante emblemático da cidade. Desde o verão de 2022, o restaurante O Manel traduz a boa cozinha minhota apelando à memória de sabores familiares, harmonizados com cerca de 300 referências vínicas. No amplo espaço exterior, nas duas salas com lareira ou na intimidade das privadas, prove as “Favas com chouriço”, as “Pataniscas”, os “Filetes de Polvo com arroz da avó”, o “Bacalhau à Manel” e o “Arroz de amêijoa”. O típico “Cabrito assado no forno” concorre com carnes premium na grelha. Aconselham-se os típicos “Abade de Priscos” e “Leite-creme”. Preço médio €35.

Rua Quinta da Pedra, Nogueira. Tel. 253265437

Tia Isabel

Discretamente instalado no piso térreo de um prédio contemporâneo, esconde-se este restaurante comprometido com as tradições locais. Se durante a semana, ao almoço, se impõe o prato do dia, na ementa fixa do restaurante Tia Isabel brilham o “Bacalhau recheado à moda de Braga”, o “Cabrito” e a “Vitela” assados no forno. Somam-se propostas de marisco, como “Camarão panado” ou “Lavagante”, em salada ou grelhado, com arroz frito de gambas. Nem sempre as três salas são suficientes, pelo que impera a reserva. Preço médio €25.

Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires, 32, Braga. Tel. 968572281