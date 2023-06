Com porco no espeto e música ao entardecer, há vinhos do Alentejo para provar em Monforte

Já vai na quinta edição o Wine Market Torre de Palma, um mercado dedicado aos vinhos e produtores da região do Alentejo, famosa pelos seus néctares. Será no dia 17 de junho, e os visitantes poderão provar as últimas colheitas e novidades de produtores locais, interagir com os responsáveis por trás de cada marca, e ficar a conhecer a excelência dos vinhos da região, sendo possível provar e adquirir as várias referências, assim como edições especiais.

O Programa WineMarket'23, no Torre de Palma Wine Hotel, começa às 16h00, às 19h30 há jantar ao ar livre com “Porco no espeto”, e pelas 21h00 a atuação do grupo “Vinho & Voz”, encerrando-se as portas às 23h00. Até lá, pode provar as novidades de produtores como Torre de Palma, anfitrião do evento, Rovisco Garcia, Terrenus / Rui Reguinga, Tiago Cabaço Winery, Lima Mayer, Herdade do Perdigão / Monte do Pintor e Reguengo do Souzão.

Também a Adega Mayor estará presente, bem como os Vinhos Rosa Santos Família, Mainova, Mouchão, Terra d´Alter, Howard´s Folly, Herdade Papa Leite, Quinta do Paral, Tapada de Coelheiros, Monte da Bonança, Reynolds Wine Growers, Mingorra - Henrique Uva, Dona Maria Vinhos - Júlio Bastos. As reservas podem ser feitas por email e o preço da entrada com copo é de €5. Com jantar passa a €35. Há limite de inscrições do programa com jantar ao ar livre até ao dia 10 de junho.