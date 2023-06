A tradição mantém-se na Figueira da Foz com o Festival das Caldeiradas

Decorre, entre os dias 16 a 25 de junho na Figueira da Foz, o Festival das Caldeiradas. É o terceiro evento de 2023 da iniciativa “Figueira com Sabor a Mar”, que já vai na edição 32. A “Caldeirada”, é um prato típico dos pescadores, bastante diversificado, uma vez que pode ser feita com várias espécies de peixe, enriquecida com a sopa de peixe ou com uma massada. Nesta edição, os pratos apresentados ficam ao critério dos restaurantes aderentes que vão apostar no único segredo para uma caldeirada perfeita: a frescura do peixe.