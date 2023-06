Das mãos de Rosália, criada de Salazar, sai quentinho o pão de Favaios (e acompanha com moscatel)

Pão e vinho sobre a mesa bem podia ser o desígnio da aldeia vinhateira de Favaios. Conhecido por todas as redondezas e mais além, o pão, ainda elaborado em forno a lenha, é feito de forma tradicional pelas mãos de Rosália que, aos 14 anos, partiu de Favaios para Lisboa para ser a última criada de Salazar. Ainda antes de rumar à capital, “com 10 anos já andava aqui a amassar sacas”, conta, justificando que “naquela altura a gente tinha de marinhar”. Quando regressou à terra, após a morte de Salazar, não mais saiu. Abraçou esta padaria numa ruela de Favaios onde ainda hoje confeciona, diariamente, cerca de 300 pães. Cada um custa €0,60. Vá pela manhã, quando encontra o pão a sair do forno e pode prová-lo no local, barrado com manteiga e na companhia de um copinho de moscatel caseiro.

Traçar a rota dos deslumbrantes miradouros locais, visitar uma antiga destilaria, hoje moderna adega com arte dentro, comer arroz de grelos que chega à mesa no pote, como antigamente, são outras propostas para “fugir às multidões” em Alijó, no distrito de Vila Real, um dos dez destinos para descobrir no Porto e Norte.



Dividida pelas regiões de turismo (Porto e Norte, Centro, Lisboa e Ribatejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira) esta coleção oferecida pelo Expresso vai ajudar a encontrar 70 destinos que “poucos conhecem”, entre paisagens, parques, trilhos, grutas, cascatas, património edificado, tradições e manifestações culturais, atividades e experiências únicas no campo, na montanha, na cidade ou junto ao mar, mas também pratos ancestrais e petiscos servidos em tascas e tabernas, produtos endógenos esquecidos, locais para relaxar e dormir.