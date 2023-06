Da Carnide à Madragoa, nestes restaurantes serve-se a melhor sardinha assada de Lisboa

O segredo, para uma sardinha assada perfeita, é simples. Brasa bem forte, sem chama, assador devidamente aquecido e uma generosa quantidade de sal, antes de se colocar o peixe ao lume. Associada aos Santos Populares, é comida perfeita para o verão, seja sobre uma fatia de pão, seja no prato, ladeada de batata cozida e salada, que tem de levar alface, tomate e pimentos, igualmente passados pelas brasas. Cumprindo a tradição dos diversos bairros de Lisboa, conheça oito locais para comer boa sardinha assada.

O Tachadas

No bairro da Madragoa, se não for cedo, descobre de imediato a localização do Tachadas, pela fila à porta. O aroma dos grelhados que sai para a rua também ajuda à localização. Servem, essencialmente, comida de grelha, feita logo à entrada na zona do grelhador, onde separam a carne do peixe e mão experiente controla com calma a intensidade do fogo. Nesta altura, no Tachadas, a sardinha assada é o prato de eleição, e normalmente não chega ao jantar, tamanha é a procura. A dose (€8,50) leva cinco sardinhas no ponto, na companhia de batata cozida e de uma salada com alface, pimentos e tomate. Se a escolha recair na carne, tente a “Costeleta de vitela” (€17,95).

Rua da Esperança, 178, Lisboa. Tel. 213976689

Paço de Carnide

Com os dias mais quentes, o local perfeito para aproveitar este espaço em Carnide é a esplanada, mas pode sempre optar por uma das várias salas à disposição. Se for com crianças, no verão, têm no exterior um mini parque infantil para entreter, enquanto a comida não chega. No Paço de Carnide especializaram-se em comida tradicional, e nesta época a sardinha assada não sai da ementa. Cada dose leva seis (€12,50), devidamente acompanhadas pelas batatas cozidas e pela salada, naturalmente, de tomate, alface e pimentos.

Rua do Norte, 11, Carnide, Lisboa. Tel. 217161144

Pomar de Alvalade

Orgulhosamente, colocam todos os dias nas redes sociais a ementa e, depois das caracoletas, chegou agora a vez das sardinhas assadas terem lugar cativo. Com uma ementa abrangente, que vai dos sabores dos “Chocos à Algarvia” até à “Dobrada guisada com feijão-branco”, é nas sardinhas assadas que colocam as fichas todas. No Pomar de Alvalade a dose (€10,95) chega à mesa com meia dúzia, acompanhadas de batata cozida e a tradicional salada. Pode sempre pedir uma fatia de pão para deixar a sardinha pingar para o miolo.

Rua Marquesa de Alorna 21C, Lisboa. Tel. 218497460

O Miudinho

Nas redes sociais do restaurante O Miudinho, orgulhosamente afirmam, logo ao início, “Comida Genuinamente Portuguesa”. Apostam na grelha para conseguir essa genuinidade, com o peixe a ganhar maior destaque, se bem que haja apontamentos de carne na ementa regular. Quanto às sardinhas, a dose (€10) tem seis, mas o segredo deste espaço reside no acompanhamento, feito com batata à algarvia, ou seja, temperada com alho, orégãos e azeite. A salada tradicional, é opcional e paga à parte.

Rua Neves Costa, 21, Lisboa. Tel. 217140120

O Churrasco

Assumem servir aquele que é o melhor frango de churrasco do mundo, segundo os clientes, mas nestes dias, apesar dos espetos continuarem a rolar, é na brasa que assa o prato mais pedido, quer por nacionais, quer por estrangeiros. No restaurante O Churrasco, o nome diz tudo quanto ao que esperar da ementa. No que às sardinhas diz respeito, chegam cinco em cada dose (€11,50), e com esmero, são igualmente apresentadas as batatas cozidas e a salada, onde não faltam os pimentos, a alface e o suculento tomate.

Rua das Portas de Santo Antão, 85, Lisboa. Tel. 213423059

Lucimar

Não espere encontrar nas redes sociais alguma referência às sardinhas nos pratos do dia. Só saltam para a grelha se estiverem em condições perfeitas, que no restaurante Lucimar, fazem questão de só neste caso as servir. Cada dose (€9,95), leva cinco a seis sardinhas, dependendo do tamanho. Chegam sozinhas, vindo numa travessa a acompanhar as batatas cozidas e a salada de tomate, alface e pimentos. Se não apreciar este prato de época, há “Bacalhau à lagareiro”, “Lulas fritas” ou “Plumas grelhadas". Avisam sempre que convém marcar mesa antecipadamente.

Rua Francisco Tomás da Costa, 26. Lisboa. Tel. 935561140

Maçã Verde

É um “restaurante de pratos tipicamente portugueses, e com uma grande variedade de grelhados”, dizem nas redes sociais, e basta um olhar pela ementa para o comprovar. Vizinho de Santa Apolónia, mas alheio à azáfama de quem chega e de quem parte, concentra as atenções no assador, para que a sardinha chegue à mesa perfeita. Cada dose (€8,50), leva cinco exemplares, com os respetivos e tradicionais acompanhamentos. E avisam que se estão à espera do Santo António para as poder provar, vão dececionar-se no restaurante Maçã Verde. Para bem servir os clientes, preferem encerrar na época das festas do padroeiro de Lisboa e, só depois voltam a acender o carvão.

Rua Caminhos de Ferro, 1100, Lisboa. Tel. 965512266

Páteo Alfacinha

Na verdade, este icónico espaço da restauração lisboeta não tem um, mas antes dois restaurantes. No verão, ou nos meses de calor, o Páteo Alfacinha dá lugar ao Horta, que abriu dia 6 de junho, com uma esplanada refrescante, apoiada num grelhador, onde mãos hábeis controlam a brasa, para que peixes e mariscos sejam servidos na perfeição. No que às sardinhas assadas diz respeito, assumem que “a prioridade da Horta é confecionar com os melhores produtos da época. As sardinhas servidas são sempre frescas, e o seu preço ajustado diariamente”. Cada dose tem cinco unidades, e, apesar das oscilações do mercado, habitualmente a dose custa €10, com batatas e salada.

Rua do Guarda Joias, 44, Lisboa. Tel. 213642171