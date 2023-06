Santos Populares: tanta festa no Centro de Portugal

Junho é sinónimo de festas de Santos Populares, bem como de sardinhas assadas a pingar no pão, do cheiro do carvão a perfumar o ar, das bifanas e dos vasos de manjericos com quadras a condizer. No Centro de Portugal, não faltam festas, com artistas famosos, bailes populares e procissões, sinal da devoção do povo aos santos que se comemoram. Tome nota na agenda: o Santo António é dia 13 de junho, o São João a 24 e o São Pedro a 29 de junho, e divirta-se com estas tradições populares

RIA DE AVEIRO Em Estarreja, até 13 de junho, realizam-se as Festas de Santo António, da Cidade e do Município, que são sinónimo de cultura local, tradições e memórias, convívio e forte participação da comunidade. Este ano, Tiago Silva, Carlão, Marisa Liz e José Cid são os nomes bem conhecidos do público que estão no cartaz das Festas de Estarreja. Já em Ílhavo, a Barra está em Festa, em honra de São João Batista, tendo o seu ponto alto na noite dedicada a este santo. A Paróquia da Sagrada Família da Praia da Barra celebra a bênção dos banhistas, do mar e da praia, agradecendo a Deus os dons do sol, da areia, das águas do mar e da ria, bem como o dom das férias, a que se segue o tradicional o arraial com música ao vivo e sardinhada no Largo de São João, nas proximidades da capela. Em Sever do Vouga mantém-se o costume, muito antigo, de festejar de maneira muito própria, as noites de Santo António, S. João e S. Pedro. Um dos rituais é saltar a fogueira, organizam-se bailes tipicamente populares, e um pouco por toda a parte assam-se as sardinhas.

VISEU DÃO LAFÕES O Arraial dos Santos Populares em Esmolfe, decorre em Penalva do Castelo no dia 17 de junho. A partir das 20h00 há sardinha assada, caldo verde e animação musical. Já na Ínsua, é uma tradição a Festa de S. João. Realiza-se anualmente no dia 24 de junho. Do programa faz parte a Eucaristia, baile animado, bar com sardinha assada, caldo verde e carne grelhada. A noite termina com o desfile das Marchas Populares. Em Penalva do Castelo também desfilam marchas populares, do Agrupamento de Escolas, no dia 30 de junho pelas 21h00, na Praça do Antigo Mercado. Já em São Pedro do Sul, de 26 de junho a 2 de julho, realizam-se as Festas da Cidade no Parque Urbano das Nogueiras. Este é o principal evento anual do concelho, que inclui restauração, diversões, atuação de grupos e artistas da terra, mostra de folclore, Dj’s e muita animação. Integradas nas Festas da Cidade realizam-se ainda as marchas populares representando as freguesias do concelho. As Marchas de Santo António são uma iniciativa cultural do município de Tondela, com mais de duas décadas de existência, atraindo um vasto público com milhares de pessoas de várias faixas etárias. O evento, que integra parte do associativismo local, acontece no mês de junho e este ano ocorrerá no dia 17, pelas 21h30. Nesta edição desfilam na Avenida Ao Tom D’ella 12 instituições apoiadas musicalmente pela Banda da Sociedade Filarmónica Tondelense, ficando a apresentação das marchas a cargo de Fanny, apresentadora de televisão e estrela de vários reality shows. Vila Nova de Paiva celebra com missa e procissão mas também música popular, ranchos, concertinas e bandas filarmónicas. Na cidade de Viseu, há desfile e concurso das marchas dos Santos Populares no dia 17 de junho. O habitual cortejo das marchas infantis, juvenis e seniores enche de cor, animação, música e coreografias harmoniosas o centro da cidade, atraindo milhares de pessoas.

REGIÃO DE COIMBRA Na Figueira da Foz, São João sem sardinha assada a pingar no pão não tem o mesmo sabor. Na edição deste ano do S. João – Festas da Cidade da Figueira da Foz, a Festa da Sardinha vai decorrer no lado sul do Mondego, no Portinho da Gala, na freguesia de São Pedro, de 9 a 11 de junho. A seguir a Feira das Freguesias, de 15 a 25, na praça João Ataíde, é uma montra do melhor que a gastronomia figueirense tem para oferecer. Na localidade de Góis, regressam as Marchas Populares. Desde 1957 que o Município celebra os santos populares com o desfile e, este ano, não é exceção. Neste evento, contam com a participação, como parceiros, da Junta de Freguesia de Góis, o CLDS 4G – Góis Solidário I+, a Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, a Palavra Renovada A.C.R., a Associação de Juventude de Vila Nova do Ceira, a Associação de Juventude de Góis, a Cooperativa Social e Agro – Florestal de Vila Nova do Ceira e a Rádio Clube de Arganil. O desfile acontece pelas ruas da Vila de Góis, seguido de Arraial no Parque de Lazer do Cerejal com sardinhada e animação musical no dia 17 junho. Os Santos Populares e marchas em Mira e na Praia de Mira decorrem entre 23 e 30 de junho. As marchas saem novamente à rua para deslumbrar com um espetáculo de qualidade e grande adesão e participação dos mirenses. No concelho de Tábua, há Festa Santo António em Espariz, em Mouronho, Pereira, e na Carapinha, Moita da Serra, dia 13 de junho. A festa de S. João, em S. João da Boa Vista é a 24 de junho.

SERRA DA ESTRELA As Marchas Populares vão animar novamente a cidade da Covilhã. A festa volta às ruas com um número recorde de participantes, num total de 10 coletividades: Grupo Desportivo Águias do Canhoso, CCD Oriental de São Martinho, Junta de Freguesia do Tortosendo, CCD Académico dos Penedos Altos, Grupo Recreativo Vitória de Santo António e Grupo Desportivo da Mata. As Marchas saem da Marquês de Ávila e Bolama e vão subir a Av. Conde da Coriscada em direção à Praça do Município, nos dias 17 e 24 de junho. O Baile de São João vai animar Figueira de Castelo Rodrigo no dia 24 de junho, numa organização dos Bombeiros Voluntários Figueirenses. Em Manteigas, há marchas infantis e seniores, acompanhadas por músicos das bandas filarmónicas, onde se procura representar os temas mais tradicionais, costumes e profissões locais. Seia é palco de marchas populares na noite de São João. Há oito marchas em palco.

REGIÃO DE LEIRIA A FAFIPA – Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e Artesanato, está de regresso a Alvaiázere de 9 a 13 de junho com um cartaz repleto de artistas de renome nacional. Esta edição integra os nomes de Diogo Piçarra e Matias Damásio como cabeças de cartaz que atuam nos dias 9 e 10, respetivamente. Dia 11 será a vez d’OS RED acompanhados da Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília estarem em palco evidenciando a vitalidade desta associação que celebra o centenário este ano. Na Festa de Santo António na Rebolaria, Batalha, celebram-se os tradicionais festejos em honra de Santo António. As festas contam com a realização de Missa e Procissão. Haverá serviço de restaurante e bar, quermesse, jogos tradicionais, música e muita animação. Em Peso Fundeiros, de 10 a 13 de junho, realiza-se, anualmente, a Festa de Santo António, com os tradicionais leilões, quermesse, ranchos folclóricos e concertinas. Este ano a festa conta com 3 dias de festividades (10, 11 e 13 de junho). Em Vila Facaia, esta tradição é comemorada na noite de 23 para 24 de junho. A população junta-se para saborear uma bela sardinhada e febras assadas, é ainda acesa a tradicional fogueira de São João e a noite termina com um baile. Já Porto de Mós prepara-se para receber mais uma edição das grandes Festas São Pedro, entre os dias 24 de junho e 2 de julho, este ano subordinada ao tema da Solidariedade. Nos momentos altos do cartaz ressoam os nomes sonantes da música portuguesa: Beatriz Rosário, Jorge Guerreiro. Tanya, Linda Martini, D.A.M.A, Papillon e Nininho Vaz Maia.

MÉDIO TEJO No concelho de Abrantes, há Festival de Folclore no Tramagal, a 3 junho e na Bairrada, em Fontes, de 8 a 11 junho. As Festas Lamacheira no Tramagal são a 10 e 17 junho. Em Chainça, Abrantes e Alferrarede decorrem nos dias 23 e 24 junho. Casais de Revelhos, em Abrantes celebra a 23 e 24 de junho, enquanto Atalaia, Aldeia do Mato e Souto comemoram os Santos de 23 a 25, Motolamacheira, no Tramagal a 24 e em Vale das Mós a 24 e 25 de junho. De entre os três santos populares, o S. João é o mais venerado na região de Abrantes. Já em Constância, a iniciativa A Praça ConVida, que decorre mensalmente, vai trazer à Avenida das Forças Armadas e Praça Alexandre Herculano, um desfile e atuação de marchas populares. No Sardoal, o programa Santos Populares FUS 2023, realiza-se no coração da vila.

OESTE As Festas de Santo António, em São Martinho do Porto, decorrem de 9 a 18 de junho, ao longo da marginal. Há feira tradicional com vendedores e carrosséis, sardinha e frango assado e palco com animação musical todos os dias. Nas Festas Populares de Santo António de 7 a 12 de junho, no Jardim Municipal de Arruda dos Vinhos, organização da Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos, dia 7 é de arraial com Nuno Carvalho, dia 8, com a Banda Turno da Noite e sexta-feira, dia 9, com Nuno Pinto, Afonsinhos e DJ Macarroni. Segunda-feira, dia 12, brilham as marchas populares, a sardinhada & o porco no espeto, animados pelo arraial com Raúl & Eu. A Feira Franca de S. João no Cadaval realiza-se no dia 24 de junho. É considerado um evento com tradição no município. Apoiado por um mercado, aqui os visitantes podem adquirir produtos diversos, como têxteis, malas, calçado, ferramentas, cutelaria, árvores, bacelos, flores, bem como artesanato e enchidos. Na Nazaré comemora-se o Santo António da Pederneira, nos dias 17 e 18 de junho, e em Óbidos a festa e feira de Santo António, em Olho Marinho, decorre nos dias 12 e 13 de junho.

BEIRA BAIXA O São João de Monforte da Beira é único no país. A sua essência remota a tempos imemoriais com uma forte componente de religiosidade popular e festa pagã, aliada à figura bíblica de São João Batista. Os preparativos para os dias 23 e 24 de junho têm início cerca de 15 dias antes com a confeção em forno de lenha das tradicionais broas de São João. O povo oferece géneros alimentares ou dinheiro à família que “dá o São João” para ajudar à festa, e a retribuição desta generosidade é um cesto de bolos. No dia 23 o São João é colocado à janela da casa da família onde o povo, ao toque do adufe e dos sinos a replicar, dá os vivas ao São João, à família organizadora do evento e ao povo de Monforte da Beira. Em junho, o destaque em Proença-a-Nova vai para a Festa do Município e o Dia do Município que se assinala no dia de Santo António, a 13 de junho. Os festejos acontecem no Parque Urbano Comendador João Martins que espera muita animação. No dia 4 de junho decorre a Feira das Cerejas e o I Encontro das Associações do Concelho de Vila Velha de Ródão. A Feira dos Sabores do Tejo está de regresso, nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2023, para mostrar o que de melhor se faz na região. À semelhança dos anos anteriores, para animar as noites de festa, o certame conta com uma programação diversificada e inclusiva, com grandes nomes da música portuguesa como cabeças de cartaz, como Nininho Vaz Maia, Marisa Liz, Ana Moura, Bispo, Kura, I Love Baile Funk e Petter Nox.