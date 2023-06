Kombucha ou cerveja artesanal? Em junho, a cereja celebra-se no Fundão mas viaja por todo o país

A Campanha da Cereja do Fundão voltou e muitas são as iniciativas previstas que o município do Fundão vai realizar, ligadas ao universo da cereja, a nível regional e nacional, do turismo e à gastronomia. O Festival Gastronómico “Fundão, Aqui Come-se Bem – Sabores da Cereja”, evento que se estende durante todo o mês até dia 30, promove a gastronomia da região com a sugestão de vários restaurantes e pastelarias onde é possível encontrar menus e doçaria dedicados à cereja. Os espaços que fazem parte desta iniciativa podem ser consultados em Sabores da Cereja.

Entre 9 e 11 de junho, é a vez da Festa da Cereja, que brinda os visitantes com inúmeras atividades que prometem animar e descontrair, como é o caso de concertos, com destaque para a cantora Luísa Sobral, no dia 10 de junho, live cookings, teatro, animação para crianças e passeios. Alcongosta será, novamente, ponto de encontro para usufruir da festa, entre sabores e tradições locais. Fora do perímetro do Fundão também é possível saborear a doce cereja da região. A Rota Gastronómica da Cereja do Fundão, dedicada a este fruto emblemático, tem data marcada entre 17 de junho e 2 de julho, e irá realizar-se em diversos restaurantes de Lisboa e do Porto, que integram nos menus pratos originais com a cereja do Fundão. A edição de 2023 conta com a adesão de espaços em Lisboa e Cascais, Porto e Vila Nova de Gaia, que podem ser consultados aqui.

Para quem visitar o Fundão, há a possibilidade de realizar diversas atividades turísticas e experiências. Programas turísticos, como a apanha da cereja, talks and walks, passeios de tuk tuk no Cereja Tour, comboio turístico, todos os fins de semana de junho, apadrinhamento de cerejeiras, aluguer de cestas de piquenique e passeios “descubra por si” em BTT, a pé e de carro, são algumas das iniciativas que animam o concelho durante a Campanha da Cereja do Fundão e para as quais é possível fazer a inscrição aqui. A viagem à Cerejeira dos Desejos é outra das visitas a acrescentar. Qualquer pessoa poderá colocar o seu desejo na cerejeira. Haverá etiquetas disponíveis no Posto de Turismo para que todos os que queiram possam participar nesta ação. O desejo é escrito na etiqueta e depois colocado na cerejeira, sob o mote “O Fundão e tu. Juntos, chamamos coisas boas. Escreve uma linha para o futuro. Prova que desejas”.

Mas a cereja e os produtos do Fundão também estão ao alcance de todos e através da plataforma online de venda de cereja, é possível ter acesso a vários produtos do concelho como queijos, enchidos, vinhos, licores, compotas, chás, azeite ou doces. Este ano, as grandes novidades são a Koji Kombucha de Cereja do Fundão, uma bebida saudável, rica em vitaminas, enzimas e probióticos, à venda neste site e a Cerveja artesanal da Cereja do Fundão, “ALMA”, que se juntam, assim, ao vasto leque dos produtos já existentes. Também o Apadrinhamento de Cerejeiras, volta a estar disponível. Mais do que uma ação simbólica, ser padrinho ou madrinha de uma cerejeira do Fundão significa contribuir para a regeneração da natureza. Pelo valor de €20, é possível apadrinhar uma cerejeira, colher os seus frutos, e ainda receber de oferta 2kg de cerejas do Fundão. Aos padrinhos e madrinhas é ainda atribuído um voucher de 10% de desconto em restaurantes e hotéis da região, bem como em produtos comercializados nos Postos de Turismo do concelho. A campanha contempla ainda todos os bebés nascidos em Portugal, no mês de junho, que podem apadrinhar gratuitamente uma cerejeira do Fundão.