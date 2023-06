À descoberta de Tabuaço, entre socalcos, vinhos e curiosidades

Entre as vinhas velhas da Quinta do Seixo que servem de moldura e inspiração, nasceu um projeto gastronómico com a assinatura de Vasco Coelho Santos, Chef do Ano para o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023. A cozinha do Seixo recupera tradições e memórias com base no típico forno a lenha. Nos 100 hectares da Quinta do Seixo há diversas experiências de enoturismo disponíveis, sempre com total respeito pela biodiversidade.

Neste périplo por Tabuaço, em pleno Alto Douro Vinhateiro, encontre uma das quintas onde se produz o secular vinho do Porto Kopke. Fundada em 1683, é considerada a mais antiga casa produtora. Conheça o legado e durma entre o Douro e os vinhedos em socalcos, na The Vine House da Quinta de São Luiz.

Para além do legado vinhateiro, conheça o Museu do Imaginário Duriense,espaço de divulgação e preservação das manifestações do imaginário tradicional, como as lendas, tradições, cancioneiro e romanceiro e ainda o Rijomax, um relógio “complexo, exótico e insólito” exposto na Loja Interativa de Turismo de Tabuaço.

Há ainda tempo para descubrir a essência do Douro passeando por aldeias vinhateiras e históricas, como Barco ou Granja do Tedo, por onde passa a Grande Rota dos Vinhos da Europa.