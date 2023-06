Estes são os três livros portugueses premiados no Gourmand World Cookbook Awards

O livro “Chefs Sem Reservas: Segundo Prato”, de Nelson Marques, editado pelo Clube do Autor, ficou no quarto lugar na categoria "Food Writing", em português, Escrita Gastronómica. Esta obra de Nelson Marques apresenta “"as confissões, os erros e as lições de seis dos mais importantes chefs portugueses, como Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Marlene Vieira, Pedro Pena Bastos e Ricardo Costa”. Conta ainda as histórias dos espanhóis Joan Roca, do El Celler de Can Roca, com três estrelas Michelin e Eneko Atxa do Azurmendi, com três estrelas Michelin e um restaurante em Portugal, o russo Vladimir Mukhin do White Rabbit e três mulheres que já venceram o prémio para melhor chef do mundo, a francesa Dominique Crenn do Atelier Crenn, a primeira mulher nos EUA a conquistar três estrelas Michelin, a britânica Clare Smyth, que conseguiu o mesmo feito no Reino Unido, e a peruana Pia León do restaurante Central, 2.º na lista dos The World's 50 Best Restaurants, em 2022.