Com aulas de yoga, alojamento holístico na Costa Vicentina convida a escapar nos feriados

Recarregar baterias, reencontrar o equilíbrio entre o corpo e a mente ou, simplesmente, descansar. Esta é a proposta do Monte Velho Retreat Centre, um alojamento na Carrapateira, perto de Aljezur e da praia do Amado, que criou um pacote especial de três dias (8 a 11 de junho), para aproveitar os feriados. O Monte Velho acolhe retiros há mais de 20 anos, tanto nacionais como internacionais, a maioria com uma abordagem holística do bem-estar, que vai do ioga tântrico à permacultura, passando pela música. A agenda de retiros com os mais variados objetivos é sempre muito rica, pelo que é conveniente consultar regularmente as novidades deste projeto. Para além desta vertente, o alojamento em também organiza férias de verão únicas e holísticas para que “todos possam desfrutar desta terra sagrada através de sua poderosa beleza natural”.

Do alto do Monte Velho Retreat Centre, é a paisagem o que mais impressiona, pela beleza da natureza, que junta a costa à floresta, transformando este alojamento num lugar único. Pela localização, existem trilhos pedestres e de BTT, com destaque para a Rota Vicentina, que ajudam a explorar a região, mas também diversas atividades no mar, com destaque para o surf.

Com todo este enqudramento, o Monte Velho preparou um pacote promocional para aproveitar os feriados de junho. São três noites (de 8 a 10 de junho), que incluem alojamento em suíte com terraço privativo, um brunch buffet vegetariano, dois cafés da manhã, aulas de yoga e ainda um jantar buffet vegetariano, com preços a partir de €270. Com marcação prévia, pode ainda ter como atividades extra um serviço de massagens, sauna e banho turco, aulas de surf, passeio a cavalo ou de bicicleta, observar as estrelas à noite ou observação de golfinhos.

Para o verão, se a opção for a de privacidade, o Monte Velho Retreat Centre (Carrapateira, Aljezur. Tel. 282973207) disponibiliza ainda a “Forest House”, a “Tree Suíte” ou a “Ocean House”. A “Forest House” (a partir de €240) disponibiliza dois quartos localizados a poucos metros do edifício principal ao lado das copas das árvores com uma vista incrível para o mar. Ideal para quem gosta de privacidade, permite, ainda assim, acesso a todas as atividades que envolvem o centro. Esta casa de materiais naturais tem dois quartos, uma sala com kitchenette e um confortável alpendre.

Já a “Tree Suíte” (a partir de €160) possibilita uma experiência romântica de conforto e simplicidade na floresta. Igualmente a poucos metros do edifício principal e também com vista para o mar e acesso a todas as atividades, é feita em materiais naturais, tem um quarto, uma sala e um alpendre. A “Ocean House” (a partir de €400), com tipologia T3 só está disponível em julho, agosto e setembro, e localiza-se a três quilómetros da praia do Amado.