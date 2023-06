Maior piscina de ondas do país reabre em Castanheira de Pera com animação, escalada, slide e stand up paddle

São 2.100 metros quadrados de animação e divertimento para todas as idades. Em pleno centro de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, aproveitando as águas límpidas da Ribeira de Pena, a Praia Fluvial das Rocas reabre dia 1 de junho, trazendo de volta o espaço de lazer e diversão. Um lago com quase um quilómetro de extensão, uma ilha no centro da Praia, uma piscina de ondas com 2100 m² - a maior do país, e ainda uma albufeira e uma ponte secular fazem do espaço um local único.

Em constante evolução, desde que abriu, em 2005, oferece ainda passeios de barco a remos ou em gaivota, a opção de fazer slide, escalada ou rapel e ainda a hipótese de pernoitar num dos 6 bungalows localizados na margem da albufeira (a partir de €60), com vista privilegiada sobre o enorme espelho de água, com a tarifa a incluir o acesso à Praia das Rocas. Este é um local idílico para ir a banhos, já que além de seguro – conta com vigilância permanente – é destinado a toda a família, assegura vários espaços dedicados exclusivamente aos menores.



Para que todos os dias sejam de festa, este ano está prevista animação, com DJs, festas temáticas e eventos de “show cooking”.

De regresso à Praia das Rocas estão também as canoas, gaivotas e pranchas de stand up paddle. E a água está sempre com uma temperatura entre 22 e 26 graus. Na praia, há insufláveis, show de aves, slide e até uma ponte secular, a atração histórica do local. Para dias passados em família sem precisar de sair, conte ainda com infraestruturas de apoio como restaurante, bar e posto de socorro.

Apesar da média de visitantes anual rondar os 100 visitantes, este ano, diz a empresa municipal encarregue da gestão da Praia das Rocas, a Prazilândia, contam com, pelo menos, 80 mil visitantes. A maior piscina de ondas do país estará em funcionamento de 1 de junho até 17 de setembro, data em que termnina a época balnear.