Luxo irreverente para descobrir entre a terra e o mar em Albufeira

Destino de eleição na época estival, Albufeira tem um novo hotel instalado junto à praia da Galé de design sofisticado e com uma abordagem irreverente ao turismo de luxo. Pela ousadia, inovação, diversidade e cultura inquieta, conheça o W Algarve, premiado como hotel Revelação no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.

Parta à descoberta da costa de Albufeira com a AlgarExperience num passeio de barco com direito a mergulho e golfinhos. Do mar para o campo, descobre-se o Geoparque Algarvensis, onde se destacam os 10 geossítios mais marcantes deste projeto que aspira a ser declarado Geoparque Mundial da UNESCO.

Perto de Paderne, descubra um restaurante de ambiente familiar que há mais de 40 anos alia a cozinha tradicional a uma garrafeira de excelência. No Mato à Vista, os pratos de caça e as sobremesas tradicionais do Algarve têm lugar cativo na ementa.

Regresse até à costa de Albufeira para um passeio a pé ou de bicicleta pela Via Algarviana.