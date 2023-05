Resort de luxo no Algarve celebra dez anos com espetáculo gastronómico

Previous Ricardo Bernardo Ricardo Bernardo Next 1 10

Foi muito mais do que um jantar. Para assinalar uma década de portas abertas, o restaurante Al Quimia, liderado pelo chef Luís Mourão, ofereceu um espetáculo gastronómico, inspirado na vida de um hotel, onde cada parte, do economato à lavandaria, passando pela receção, e até pelo kids club, forma uma inspiração. Celebrava-se assim, uma década de portas abertas do EPIC SANA Algarve, um resort de luxo na Praia da Falésia, no Algarve, com uma "experiência sensorial exclusiva e sofisticada", e, acima de tudo, irrepetível.

Ricardo Bernardo

O “10 Epic Years Dinner Show” no Al Quimia assumiu-se como um jantar espetáculo, uma experiência sensorial única, dividida em 10 momentos de degustação, inspirada nos vários departamentos do hotel. Não foi a primeira vez que Luís Mourão experimentou esta fórmula de sucesso. Antes da pandemia realizou dois, um dedicado aos sentidos, outro aos pecados capitais.

Ricardo Bernardo

Nesta celebração, que começou com um “Cocktail de Boas-vindas”, serviu no jardim, embalado por Bossa Nova e Jazz, “Tapioca e cavala”, “Lollipop de Foie Gras”, “Beterraba, queijo e mel”. Já na elegante sala, foi a vez da “Manutenção & UDDO” aqui, com um piscar de olho ao restaurante japonês do resort, que abre em breve, servindo “Niguiri, Sashimi e Sushi”. Depois, brilhou o “Economato”, com os funcionários a entregarem “Pão, azeite, manteiga”, sendo que o pão, vinha diretamente do saco da padaria.

Ricardo Bernardo

O quarto momento foi dedicado à “Lavandaria”, com o “Bacalhau”, a “Moreia, o "Polvo” e a “Sardinha” a chegarem à mesa num estendal, seguindo-se o “Housekeeping”, com a característica abertura de cama e com o chocolate na almofada, mas desta vez, na toalha da mesa. Com uma frescura incrível, serviu-se “Mousse de vieira, gel de laranja, ostra, maçã e pepino”. Na parte do “Departamento Comercial” utilizou-se o “Salmonete, carabineiro e xerém de códium” para surpreender. A pensar no Al Quimia, durante o sétimo momento serviu-se um prato de “Rabo de boi, aipo e trufas e dumpling de beterraba” que chegou coberto por um guardanapo, que, ao ser incendiado, desaparecia, mostrando a elegante composição da proposta gastronómica. Seguiu-se o “SAYANNA Wellness & Spa” com “Eucalipto, chá de hortelã e erva aromáticas”, e em seguida, a “Pastelaria”, com “Chocolate, pedras, gelo seco”. Terminou o “10 Epic Years Dinner Show” com o momento “Kids Club”, com “Hélio, lollipop, café”, com a consequência de transformar a sala numa zona de brincadeira, com os clientes a inalarem o hélio e a falarem como se fossem um desenho animado.

O EPIC Sana Algarve (Pinhal do Concelho, Albufeira. Tel. 289104300) foi Garfo de Prata do Guia Boa Cama Boa Mesa. Na edição de 2023 pode ler-se: “Resort de praia, a cada ano as novidades e melhorias na oferta de equipamentos e serviços surpreendem e convidam a regressar. Com acesso ao areal da Falésia, a extensão do resort, com oito hectares, garante tranquilidade total, tanto no edifício principal como na área mais vocacionada para famílias, com piscina, bar e restaurante de cozinha italiana. Aqui ficam 43 suítes totalmente equipadas. Procure os recantos, deixe uma mensagem na árvore do Amor e deixe-se embalar pela cozinha de Luís Mourão no restaurante Al Quimia, cada vez mais requintada e plena de sabores, com o Algarve como inspiração. Outra oferta recente chama-se UDDO, um restaurante de cozinha japonesa no piso da receção. Mesmo para refeições informais e frescas, junto da piscina, o Open Deck é uma opção incontornável. Desfrute do novo lounge e esplanada e conheça os cocktails do tranquilo Bluum Bar. 160 quartos e 26 suítes, com agradáveis terraços ou varandas, completam a oferta do alojamento. É imperdível uma massagem ao ar livre ou um tratamento no Spa, para relaxar. A partir de €160”.