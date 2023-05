Dia Mundial da Criança: nestes hotéis, de norte a sul, a diversão está garantida

Estabelecido oficialmente em 1950, o Dia Mundial da Criança visava sensibilizar para os direitos infantis e para a necessidade de promover uma melhoria das condições de vida, tendo em vista o pleno desenvolvimento dos mais novos. Hoje, além destes valores, transformou-se também num dia de união das famílias, que assinalam a data com momentos de diversão e alegria redobrada. Apesar de, na verdade, o Dia da Criança ser todos os dias, nesta data aproveite e transforme o dia 1 de junho num dia inesquecível para os miúdos. De norte a sul, a partir destes hotéis, vocacionados para famílias, celebra-se, de forma prolongada, o Dia da Criança

Feelviana Sport Hotel

Para maior conforto dos país e das crianças, a festa do Dia Mundial da Criança realiza-se dia 3 de junho. Leva o nome de “Bike & Water Fun”, destina-se a crianças entre os 6 e os 14 anos, e no programa, às 14h30 há uma “Gincana Kids”, um lanche às 16h00 e, meia hora depois, a “Cable Park Ride”. A ligação à Natureza, ao desporto e à sustentabilidade são as bases deste hotel, com 55 quartos, suítes e bungalows. O Feelviana Sport Hotel dispõe de ginásio, piscina interior, sauna, banho turco, cabina para tratamentos e restaurante, para recuperar energias das aventuras no exterior. Falamos de passeios de bicicleta, aulas de surf, windsurf e kitesurf, stand-up paddle e, mais recentemente, uma pump track no recinto do alojamento. Nos dias quentes há um bar de apoio à piscina exterior. A partir de €155.

Rua Brás de Abreu Soares, 222, Praia do Cabedelo, Viana do Castelo. Tel. 258330330





Noah Surf House

É um hotel vocacionado para famílias e jovens ativos, com destaque para o surf, a prática de skate, mas também stand-up paddle e outras atividades desportivas. O restaurante do Noah Surf House, antes na praia, funciona agora entre portas, com uma oferta saudável que usa produtos da pequena horta biológica. Redes de pesca, boias, cordas e outros elementos marítimos estão presentes na decoração dos oito quartos e 13 bungalows, com amplas janelas viradas para o mar e uma existência em total respeito pela Natureza. Aproveite para levar os mais novos à horta, onde 12 galinhas passeiam pelo galinheiro, e apreciam ser alimentadas pelos hóspedes. Em alternativa, há trampolins para gastar energia… A partir de €180.

Avenida do Atlântico, 2-A, Santa Cruz. Tel. 261 936 360

Ohai Nazaré

A maior das atrações é a diversão dentro de água, a começar pelo parque aquático, com vários escorregas, com alturas e velocidades diferentes, onde dos mais pequenos aos adultos todos possam sentir a correspondente descarga de adrenalina. Este espaço, ao lado da piscina principal aquecida e com cobertura retrátil, é apoiada por espreguiçadeiras. Imperdível, é a maior e mais alta piscina de toda a Europa feita exclusivamente com contentores navais. Empilhados, os contentores foram recortados permitindo ver para o interior. 100% ecológicas, estas piscinas, com água aquecida, foram fabricados a partir de contentores de navios reciclados. Fora de água, há caça ao tesouro, escalada, Insufláveis, desafios de tiro com arco, bungee run, modelagem de balões, disco kids, bubble football e jogos tradicionais. O Ohai Nazaré tem 96 bungalows, 37 tendas de glamping e 10 apartamentos. A partir de €150.

N242, Km 31,5, Nazaré. Tel. 262561800

Hotel Parque Serra da Lousã

Localizado em pleno Parque Biológico da Serra da Lousã, é também, por isso, o destino perfeito para o merecido descanso em família, uma vez que do hotel é possível observar uma vasta quantidade de animais em pleno habitat, desde os mais comuns até ursos ou veados. Mas, no Hotel Parque Serra da Lousã, também pode aproveitar o Spa e a piscina interior e, nos dias quentes, os campos para a prática de desportos e o parque infantil. Cada um dos 40 quartos oferece uma sempre diferente vista panorâmica. A partir de €75.

Parque Biológico da Serra da Lousã, Miranda do Corvo. Tel. 239095054

Octant Évora

A horta, a pequena quinta, com animais, as pizzas, cozinhadas em forno de pedra instalado no exterior, e os foodtrucks, com refeições leves, são as grandes atrações dos menores que adoram dormir nos beliches, que alguns dos quartos oferecem. Acrescente-se a piscina exterior ou a interior, onde a diversão é garantida mesmo nos dias frios. No Spa conte com tratamentos para toda a família. Não perca as sugestões do restaurante À Terra e deixe os mais novos brincarem na sala de apoio. No Octant Évora escolha um dos 56 quartos ou uma das 16 villas e parta depois para os workshops de olaria, e alimente os animais, onde os pequenos póneis são os mais procurados pelos mais novos. A partir de €100.

Herdade do Perdiganito, 52, Nossa Senhora de Machede, Évora. Tel. 266248530

Pé no Monte

É um alojamento que faz a alegria das crianças. A casa na árvore com escorrega foi a última diversão criada, mas também há baloiços, um trampolim e uma pequena cozinha. A piscina exterior encontra-se ao centro das 18 unidades de alojamento, que comportam quartos duplos, triplos e familiares, estúdios e apartamentos, com um ou dois quartos. No Pé no Monte, uma carrinha pão-de-forma serve de bar de apoio. Na sala de estar, a lareira dá conforto às noites mais frescas. As árvores, em redor do alojamento, são palco para as férias em família e as praias da costa alentejana são sempre uma boa opção. A partir de €120.

Pé no Monte, São Teotónio. Tel. 283098010

Martinhal Sagres Beach Family Resort

As piscinas exteriores aquecidas na zona do Pool Hangout, sobre a praia do Martinhal, são o lugar preferido dos hóspedes. No restaurante panorâmico Terraço e no Dunas, junto ao areal, provam-se petiscos portugueses. Conte com buffet, pizas artesanais e rodízios no Gambozinos. Escolha o Martinhal M Bar, com decoração alusiva ao surf e carrinha pão-de-forma na sala, para um café ou bebida para descontrair ao final da tarde. Divirta-se a praticar stand-up paddle, windsurf ou vela no centro de desportos náuticos. O Martinhal Sagres Beach Family Resort tem tudo o que uma família necessita, dos serviços de concierge para ajudar mamãs e bebés às mascotes ao pequeno-almoço para entreter, mas quem deseja passar os dias a auscultar o vaivém das ondas e passear pelos jardins tem o romantismo assegurado. Relaxe com a massagem de algas e pedras quentes no Finisterra Spa. A maioria das 132 unidades de alojamento, entre villas e apartamentos, e 37 quartos de hotel oferece vista mar. A partir de €240.

Quinta do Martinhal, Sagres. Tel. 282240200





Casa das Palmeiras

É um alojamento pet friendly e quinta pedagógica, com quatro casas equipadas, com tipologias T1, todas com espaço exterior para descanso ou brincadeiras com os animais. Na Casa do Mocho, na Casa dos Aromas, na Casa do Carvalho ou na Casa do Celeiro conte ainda com contemplativos decks, ou com acolhedoras varandas para aproveitar a paisagem. Experienciar a vida do campo é o objetivo do espaço, quer seja através do contacto com os animais ou das tradições da aldeia, quer seja por simples rituais como ir buscar o pão fresco que o padeiro deixou nos saquinhos de pano tradicionais ou ajudar a tratar dos animais. Patos, cabras, galinhas, perus, porquinhos-da-índia, coelhos e até uma porca são alguns dos habitantes da quinta, que enchem de alegria sobretudo os mais novos. Um dos momentos preferidos é a hora a que os animais são alimentados, com a ajuda de todos. Nessa altura podem ser colhidos os ovos que as galinhas deixaram para o jantar. Todos os espaços da Casa das Palmeiras levam também as crianças a perceber a importância da inclusão, com alguns dos espaços identificados com recurso à língua gestual portuguesa e ao braille. Outras das atividades com sucesso garantido são os banhos e brincadeiras na piscina biológica, que ao final do dia se enche com uma verdadeira sinfonia de rãs. O Parque das Cores, onde as crianças cozinham na “Cozinha de Lama”, e a Horta da Ritinha, onde se aprende que maçãs com minhocas, não é mau, mas sim um bom sinal, são outras atividades disponíveis. A partir de €140.

Avenida da Liberdade, 33, Gandufe, Mangualde. Tel. 967841781