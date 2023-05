Com lutas de gladiadores, recriações e acepipes, festival transforma Beja na Pax Julia do período romano

Música, cortejos, exposições e conferências são alguns dos destaques da 8.ª edição do Festival Beja Romana, que começa esta sexta-feira, dia 26 de maio, levando a cidade alentejana a "viajar no tempo" até à época em que era designada por Pax Julia. Até domingo, o evento vai contar com música, cortejos, rábulas e performances, malabaristas, danças, acepipes, oficinas de cozinha, exposições, conferências ou visitas guiadas a museus e sítios arqueológicos. "Algumas personagens da antiga Pax Julia, que a investigação histórica e arqueológica trouxe ao nosso conhecimento", integram igualmente o programa do festival, anunciou a Câmara de Beja. O festival tem início com o "cortejo de receção ao cônsul romano pelos patrícios e plebeus da Hispânia Terraconensis", que vai passar por diversas ruas do centro histórico de Beja.

CM Beja

As recriações históricas vão ser uma constante ao longo dos três dias do festival, que contará com desfiles e demonstrações de treino de legionários, cortejos, lutas de gladiadores, um mercado romano e outro de escravos, récitas de poesia ou a celebração do casamento de Quinto Petíicio Rufo com Domitilia. O programa do festival inclui ainda danças romanas, orientais e em veneração aos deuses, jogos tradicionais, espetáculos de teatro, de dança e de malabarismo e acrobacias, arruadas, batismos a cavalo e um concurso de fotografia, entre outras iniciativas. Na Igreja da Misericórdia é possível assistir à recriação do ambiente de uma casa de família abastada de Pax Julia, com destaque para a “Culina” (cozinha), com todas as características de uma cozinha de uma casa, interior, e utilizável, onde serão efetuadas diversas receitas baseadas no livro “de re coquinaria”, de Apício, entre outras da mesma época;

CM Beja

Para sábado estão previstas as conferências “Beja, Capital de Conventus e Centro Económico” e “O mosaico romano no Conventus Pacensis”, ambas no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano. Neste local está igualmente patente a exposição "Um olhar para a morte em época romana", que tem por base o espólio recolhido na villa romana de Pisões, localizada no concelho de Beja. O Festival Beja Romana conta ainda com a mostra "Conventus Pacensis: Colónia Pax Julia, a capital do Sul e os testemunhos de romanização do território", na Praça da República, e uma exposição de fotografia alusiva à edição anterior, nas paragens de autocarro da cidade.