Na Covilhã, entre arte urbana, piscinas naturais e sabores da montanha

Cidade inclinada no sopé da serra da Estrela, a Covilhã descobre-se em paragens pelos diversos jardins e ribeiras, subindo elevadores e passando pontes, como a Ponte da Ribeira da Carpinteira, uma das mais altas do país, assinada pelo arquiteto Carrilho da Graça. Percorra o centro histórico à boleia do roteiro do WOOL, o Festival de Arte Urbana da Covilhã, intimamente ligado à herança industrial local e que ajudou a torna-la Cidade Criativa do Design da UNESCO desde 2021.

Também de criatividade se fala no espaço New Hand Lab, onde pode conhecer diversos artistas que aqui trabalham a lã, o burel e os têxteis, entre outros materiais.

Em pleno coração da cidade, um hotel de charme instalou-se num edifício histórico cuidadosamente recuperado, que atualmente oferece 25 quartos modernos e espaçosos e mais oito villas junto à piscina exterior, guardadas por duas oliveiras centenária e pela fonte que dá nome ao Pena D’Água Boutique Hotel & Villas, inaugurado em 2021.

Também em pleno centro da Covilhã encontra um espaço que se tornou emblema gastronómico local: a Taberna A Laranjinha baseia a ementa em receitas herdadas da cozinha da avó que o chef Ricardo Ramos apresenta com abordagens dos novos tempos. A taberna de ambiente tradicional e rústico, aposta em produtos endógenos e na sazonalidade.

Viaje agora até ao Parque Natural da Serra da Estrela para encontrar Cortes do Meio, considerada a capital das piscinas naturais. São 12 as já identificadas, acessíveis a partir de trilhos devidamente assinalados, que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta, como a Rota das Pontes e a Rota da Broa das Cortes, que termina no forno comunitário da aldeia... Aventure-se nas águas límpidas da Ribeira de Cortes, onde a empresa Desafios de Inverno promove atividades de natureza, como o canyoning.