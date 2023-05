Glorious, o bombom mais caro do mundo, é estrela em nova loja de chocolates em Lisboa

A caixa onde é entregue inspira-se na joalheria de luxo e é composta por várias peças. “A base em madeira lacada a preto com a gravação em ouro do numero de série, sobre esta assenta uma campânula em cristal que protege o bombom,revestida a cristais e pérolas Swarovski num desenho intricado e muito delicado, finaliza com uma pega em fita de Ouro”, descreve-se no site da Companhia Portugueza do Chocolate, marca do Chef Chocolatier Daniel Gomes, responsável por esta criação que custa €7728.

Revestido a puro ouro de 23Kilates, tem no interior o chocolate negro Equatorial, apenas com uma quantidade residual de açúcar de modo a não comprometer a delicadeza dos restantes ingredientes presentes no recheio de luxo do Glorious, descreve o site da Companhia Portugueza do Chocolate.

Filamentos de açafrão; trufa branca Perigord, óleo de trufa branca - para reforçar o sabor e ligar os elementos; baunilha de Madagáscar; flocos de ouro e um ingrediente secreto completam a receita do Glorious, o bombom mais caro do mundo.

O Glorious é apenas um dos produtos à venda a partir desta quinta-feira na primeira boutique da Companhia Portugueza do Chocolate, localizada no lobby do hotel Corinthia Lisbon, na capital portuguesa. Pensada para “satisfazer os sentidos e estimular o paladar”, a Boutique do Chocolate oferece ainda uma seleção de chocolates artesanais como bombons cremosos de caju e flor de sal ou alecrim e girassol, trufas de chocolate de muesli e coco ou noz e café, ou bombons líquidos de champagne, moscatel ou gin, entre outras opções de valor mais moderado. Para além da vasta seleção de bombons, a Boutique do Chocolate oferece ainda originais produtos artesanais, como o Azeite Extra Virgem aromatizado com cacau, Mel com Cacau, Farripas de Laranja com Chocolate e um sortido de 16 bombons de avelã e gengibre em requintadas caixas presente com a palavra “amo-te”, gravada com cristais Swarovski®, para momentos especiais.

“Esta loja para mim é mais um reconhecimento de 12 anos de dedicação ao chocolate e um check na minha lista de objetivos profissionais. Só tenho a agradecer à fantástica equipa de profissionais do Corinthia Lisbon por todo o acolhimento que tenho recebido”, manifestou o chef Daniel Gomes sobre esta abertura. Já para César Silva, Diretor Geral do Corinthia Lisbon, “a riqueza do chocolate da Companhia Portugueza do Chocolate em combinação com o requinte e elegância da boutique, irão oferecer uma experiência de sofisticação e atender às papilas gustativas mais exigentes dos nossos hóspedes e do público geral”.

A Boutique do Chocolate já está aberta ao público e esta quinta-feira, 25 de maio, decorre a inauguração oficial, com a presença do mestre chocolatier Daniel Gomes. Fica no lobby do Corinthia Lisbon, hotel de cinco estrelas que reflete o espírito português e a energia vibrante e cosmopolita de Lisboa nas zonas comuns, como o restaurante Erva, o Spa e nos 518 quartos e suítes, alguns com vista panorâmica sobre o Aqueduto das Águas Livres e o Parque Natural do Monsanto.