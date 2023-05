Jantar especial em Gaia leva à mesa as “melhores carnes do mundo”

É em Vila Nova de Gaia, com uma vista soberba sobre a cidade do Porto e o rio Douro, que acontece um jantar especial com “as melhores carnes do mundo”. A cozinha da Steakhouse 1828 será assegurada por José Gordón, chef do El Capricho, que criou para esta refeição agendada para 6 de junho um menu exclusivo onde brilha a estrela da casa: a “Chuleta by El Capricho”.

Com uma parceria inédita em Portugal com a marca espanhola conhecida pelas “melhores carnes do mundo”, o restaurante 1828 Steakhouse, instalada no WOW (World of Wine), foi considerada, em 2022, “Steakhouse of the Year in Portugal”, nos Travel & Hospitality Awards.



As carnes do produtor espanhol mantêm-se como base do menu e o anfitrião da noite volta a ser José Gordón, que assume os comandos do El Capricho, na pequena localidade que o viu nascer e crescer: Jiménez de Jamuz, na província espanhola de Leão, a cerca de três horas do Porto.