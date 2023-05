Com nova esplanada, sabores italianos e negronis, o Rocco prepara a chegada do verão

Os eternos negronis são de prova incontornável na carta de cocktails do Rocco, o sempre animado e concorrido restaurante instalado no piso térreo do hotel The Ivens, em Lisboa. Mistura clássica feita de gin, vermute e Campari, este cocktail é aqui declinado em sete versões, entre as quais sobressai a criação italo-portuguesa, o “Negroni de Flor de Sabugueiro” (€12). As sugestões de mixologia do Rocco, em pleno Chiado, e as temperaturas amenas são um convite ao dolce far niente enquanto beberica os muitos aperitivos: “Bellinis” (€8), “Rossinis”, “Negronis Sbagliatos”, “Aperol Spritz” ou os subtis “The Hugo” (todos a €10).

Em alternativa aos cocktails, a equipa de sommeliers apresenta uma sugestão a partir a extensa carta de vinhos, composta por 430 referências. 70% são portuguesas, mas esta lista percorre o mundo e vai de Itália, com as escolhas clássicas das várias regiões, do Veneto a Puglia, incluindo também pequenos produtores em número crescente, até ao Líbano.