No barrocal algarvio, estas novas suítes com piscina aquecida prometem “descanso e luxo despretensioso”

Em pleno barrocal algarvio, mas a poucos minutos da idílica Fuzeta, Moncarapacho, no concelho de Olhão, guarda toda a paz e tranquilidade da vida campestre. Isolado mundo exterior e em ambiente de quinta, o Octant Vila Monte é um resort discreto que, nos últimos anos, tem vido a adaptar os espaços e serviços, em nome de um “conceito de luxo despretensioso e descontraído”.

Foi neste contexto que o Octant Vila Monte inaugurou nas últimas semanas quatro suítes que, além de isoladas da restante oferta do resort para maior privacidade, são exclusivas para adultos e crianças com mais de 13 anos. A exclusividade destas novas suítes é reforçada com piscina aquecida privativa, terraço e solário. Adaptados a partir da chamada Casa de Cima, os novos alojamentos dividem-se em duas categorias. A Suíte Solarium, composta por sala, quarto, casa de banho com banheira e duche, terraço exterior e solário, apresenta “padrões de design geométricos e mobiliário contemporâneo”. Conta ainda com um amplo jardim com piscina aquecida e terraço (a partir de €730).

CARLOS VIEIRA

Já vocacionadas para casais, as três novas Secret Suítes (desde €630) prometem “privacidade acrescida”. Em comunicado, a DHM - Discovery Hotel Management, que faz a gestão do Octant Vila Monte explica que o “design maximiza a utilização dos espaços sociais, incluindo um pátio exterior completo com mobiliário e sombreado por alfarrobeiras, e uma piscina inspirada nos lagos do sul do país”. Estes novos alojamentos “refletem a paisagem algarvia, desde as tonalidades da azulejaria das piscinas que difere consoante a suíte, às paredes pintadas de branco que fazem recordar a traça arquitetónica da região”.

CARLOS VIEIRA

As quatro novas suítes garantem acesso a todos os espaços comuns do resort, como a piscina exclusiva para adultos, o cinema ao ar livre, ou o restaurante À TERRA, onde se destaca a cozinha rústica com ingredientes locais e sazonais. A oferta de alojamento, composta por 55 quartos e suítes instalados num edifício de traça algarvia de dois pisos, com agradáveis terraços com laranjeiras, é ainda complementada por uma villa, de nome Índigo, com três suítes e piscina privativa, inaugurada em 2020.

CARLOS VIEIRA

“Aproveite as noites de cinema ao ar livre, os workshops de botânica, de pizzas e olaria, massagens, passeios nos jardins ou junto ao lago. Da horta biológica saem produtos para o restaurante”, descreve-se sobre Octant Vila Monte (Sitio dos Caliços, Moncarapacho. Tel. 289 790 790) no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.