Saiba tudo sobre o hotel que é a "casa" de Chris Martin e dos Coldplay em Coimbra

Qualquer chamada para o Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, acaba sempre com a resposta “o segredo é a alma do negócio”, ou com um “não estamos autorizados a divulgar os nomes dos nossos hóspedes”. Mas o Boa Cama Boa Mesa sabe que foi este antigo palácio do século XVIII a escolha de Chris Martin e dos Coldplay, para servir de casa, durante os seis dias que vão passar em Coimbra. A escolha não é inocente, a Quinta das Lágrimas tem portões controlados por um segurança, que afasta os mais atrevidos seguidores, e muros à volta dos 12 hectares de jardins da propriedade.

Rita Carmo

As ordens, dentro do Hotel Quinta das Lágrimas, é para não haver interação com nenhum dos elementos do grupo que esgotou o estádio Cidade de Coimbra durante quatro noites. E nem sequer as refeições são servidas no restaurante Arcadas, comandado pelo chef Vítor Dias, uma vez que, a acompanhar a banda, vem uma equipa de cozinha que prepara uma dieta rigorosa para os membros do grupo. Há no hotel outros elementos da equipa, estando os restantes em unidades hoteleiras à volta da cidade. Para montar os espetáculos da digressão “Music of the Spheres” são precisas 1500 pessoas.

A passagem dos Coldplay pelo Hotel Quinta das Lágrimas está a ser tranquila e discreta, e apesar da presença do grupo, o hotel está a aceitar reservas, por exemplo, para esta sexta-feira, dia 19 de maio, com quartos disponíveis a partir de €265. Ou seja, o banda britânica terá apenas uma ala reservada, independente, com a garantia de que os hóspedes não se vão cruzar com nenhum dos músicos.

O Hotel Quinta das Lágrimas (Rua António Augusto Gonçalves, Coimbra. Tel. 239802380), segundo a edição de 2023 do Guia Boa Cama Boa Mesa, “É uma referência da hotelaria nacional desde o momento em que abriu portas, pela elegância do edifício, mas também por ter sido palco da mais famosa e trágica história de amor de que há memória, a de Pedro e Inês, terminada com a morte da cortesã em janeiro de 1355, por ordem do rei D. Afonso IV. Nos jardins impera a passagem pela Fonte dos Amores, onde umas manchas avermelhadas fazem com que muitos visitantes acreditem ser o sangue de Dona Inês”. “Toda a envolvente é um museu vegetal, com uma coleção de jardins de nível mundial, do romântico ao japonês, passando pelo medieval e pela horta orgânica. Igual importância merece o restaurante Arcadas, agora liderado por Vítor Dias, e que em 2010, e nos dois anos seguintes, ostentou as primeiras estrelas Michelin do Centro do país. Pelos 55 quartos, divididos entre a ala contemporânea e pelo palácio, moraram personalidades da arte e do desporto, e conta-se que Amália Rodrigues terá dito: “Quem me dera ter nascido aqui.” É, desde a primeira edição deste Guia, presença obrigatória pelas experiências exclusivas que proporciona”. (A partir de €170). Os Coldplay, enquanto artistas internacionais, não são os únicos a escolher o Quinta das Lágrimas Palace. Na página da internet do hotel pode ler-se que “Durante séculos um santuário privado de família por onde passaram Reis e Imperadores, a Quinta das Lágrimas está agora aberta a todos quantos apreciem a arte de bem viver e que queiram descobrir a lenda de amor de Pedro e Inês”.

De fora do circuito dos Coldplay fica o Restaurante Arcadas. No Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 lê-se que “Em ambiente palaciano, a sala acompanha o romantismo associado a esta quinta icónica, destacando-se a sala virada para o jardim. É com elegância que o restaurante serve três menus de degustação, da autoria de Vítor Dias, com quatro, cinco ou sete momentos, onde é possível identificar diversas inspirações e produtos regionais” Destacam-se o “Leitão, espumante, laranja”, que remete para a Bairrada, ou o “Dueto de borrego” e ainda a famosa “Maçã do pecado”