Entre a serra de Sintra e o mar de Cascais esconde-se um dos mais exclusivos refúgios do país

No ano em que completa três décadas de existência, o exclusivo resort localizado em pleno Parque Natural Sintra- Cascais, a curta distância das praias, continua a renovar-se. Quatro apartamentos T3 nas alas laterais vêm juntar-se às mais recentes suítes, Sintra e Cascais, que dão mote à modernização dos restantes cómodos. Com as obras concluídas, o que se prevê aconteça ainda até ao verão, os atuais 196 quartos (a partir de €235) darão lugar a 204, todos com varanda e áreas superiores a 50m2. Destaca-se a Suíte Imperial que oferece uma impressionante área de 415m2. Por estrear, também ainda durante este ano, estão as fachadas dos edifícios do Penha Longa Resort, que estão a regressar à sua cor original, o rosa, deixando para trás o melancólico castanho.

A história do Penha Longa, a "rocha longa", penedo facilmente observável a partir dos quartos, remonta ao ano de 1355, quando os monges da Ordem de São Jerónimo decidiram ali construir o seu mosteiro. A escolha deveu-se, conta-se, ao facto de as águas locais terem propriedades milagrosas , constatação tirada do facto dos então habitantes da região nunca terem adoecido, quando a cidade se debatia com a peste. O mosteiro ali permaneceu em funcionamento durante cinco séculos, sendo, ainda hoje, um dos principais atrativos do resort. Na capela realizam-se cerimónias, a antiga cozinha deu lugar a um salão de festas, os claustros acolhem eventos.

Os anos de pandemia trouxeram a recuperação de antigo pombal transformado agora em Centro Interpretativo, onde se pode observar e conhecer a fauna e flora existente, ao som dos pássaros. Para explorar as imediações e um contacto mais direto com o que a natureza oferece - a propriedade tem 220 hectares,- existem dois caminhos devidamente identificados.

Dois campos de golfe, um com nove buracos, outro com 18, duas piscinas exteriores - uma só para adultos - e outra interior de água aquecida, kids club com piscina de bolas e ginásio com máquinas de última geração juntam-se a sete restaurantes, de onde se destacam dois com Estrela Michelin (existe um terceiro que pertence ao resort, o Eneko, embora localizado em Lisboa), o japonês Midori e o LAB by Sergi Arola, distinguido este ano com o “Garfo de Prata” do Guia Boa Cama Boa Mesa.



O Jardim Oriental com cascata onde outrora os monges meditavam, a sauna, jacuzzi e a piscina privativa no exterior, o Labirinto de Meditação e várias salas de massagem integram a oferta do luxuoso Spa by Natura Bissé, com 1500m2, num edifício contiguo ao hotel.