Neste hotel para gatos, os felinos dormem em camas Prada e Louis Vuitton

Paulo Azevedo passou toda a vida ligado à banca de investimento e foi professor universitário. Ao longo do tempo, vários gatos de raças diferentes fizeram-lhe sempre companhia, e na altura das férias, o dilema de deixar os animais em locais com condições abaixo das desejáveis, era uma dor de cabeça. Viajou, mergulhou na internet à procura do melhor que existia no mundo a nível de hotéis para gatos, e decidiu abrir o seu próprio hotel, o Petssionate Boutique Hotel, com atendimento personalizado a cada gato, até “porque não existe um gato igual ao seu”, como refere o lema do hotel.

Após se entrar na receção do Petssionate Boutique Hotel, onde quatro relógios indicam igual número de fusos horários, entra-se na zona dos quartos, 24 ao todo (a partir de €30), divididos pelas tipologias “Suítes”, “Exclusive”, “Villa”, “Premier” e “Traveller”. Lucky, uma gata de raça europeia, levanta a cabeça da cama, feita a partir de uma mala Prada, e mantém-se impassível ao movimento. Já Sherdo, um elegante British Shorthair, salta das almofadas Louis Vuitton à espera de mimos. Sente-se em casa e ouve-se, depois de algumas festas, a satisfação com que é acarinhado pelo tutor.

Ricardo Dionisio

Para construir o Petssionate Boutique Hotel, diz Paulo Azevedo, “tivemos em conta tudo o que de melhor se faz internacionalmente, e adaptamos à nossa realidade”. Ana Azevedo, também tutora dos animais, assistente de bordo da TAP durante 32 anos, dá uma ajuda, e contribuiu com ideias de decoração e com a transformação de malas de viagem, por exemplo, em invejáveis camas para os felinos que por ali pernoitam. “Toda a gente que tem gatos sabe que, mal começa a fazer a mala, os bichos se lá deitam de imediato”. E foi assim que começou esta ideia, que contou com o contributo de clientes que, tendo em casa malas sem rodas, pouco práticas para os dias modernos, as ofereceram para o hotel.

Ricardo Dionisio

Hoje, além de camas Prada e Louis Vuitton, há outras Givenchy ou Valentino, e ainda de uma infinidade de estilistas de fama mundial. Além da estadia, que inclui a alimentação, o Petssionate Boutique Hotel tem, dependendo alguns destes serviços, da tipologia dos quartos, fontes de água ou bebedouros, WC de areia, comedouros e bebedouros elevados, tocas, almofadas e caixas de cartão, circuitos aéreos e nichos, brinquedos interativos, arranhadores, recreação e ainda o monitoramento diário por uma equipa especializada, além de um circuito CCTV, para que estejam sempre monitorizáveis a qualquer hora do dia ou da noite.

No caso do animal precisar de se exercitar, no Petssionate Boutique Hotel há um ginásio completo, onde nem um skate falta, uma cozinha onde podem ser preparadas dietas especiais, e outra onde os animais são cuidados, pelas experientes mãos de Joana Meira, que além de tutora, é enfermeira veterinária. Neste local de bem-estar, lavam-se os dentes aos gatos, trata-se do pelo, acertam-se as unhas e transforma-se cada gato, ou gata, numa verdadeira estrela, antes de regressar ao quarto de assinatura. Mas esta é apenas a primeira fase do projeto, para já extremamente procurado por clientes estrangeiros a residir em Lisboa, que deixam os gatos quando vão em viagens de negócios. Paulo Azevedo diz que o próximo passo é de responsabilidade social, e vão receber gatos “que estejam em processo de adoção”. Recorda que cada tutor, nome dado a quem cuida dos animais, tem como missão “proporcionar o melhor possível a cada gato”, retribuindo assim, “a companhia e o carinho que nos dão, e também aos donos”.

Ricardo Dionisio