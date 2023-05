Entre o mar e a história, um roteiro de Torres Vedras a Sobral de Monte Agraço

Em Portugal, a Terceira Invasão Francesa iniciou-se em Almeida, na Beira Alta, e prosseguiu para o Bussaco, onde teve lugar uma importante batalha. Mas só nas Linhas de Torres Vedras, fruto da aliança entre portugueses e ingleses comandados pelo Duque de Wellington, se inverteu o avanço das tropas de Napoleão.

O Centro de Interpretação das Linhas de Torres, em Sobral de Monte Agraço, dá a conhecer a história e as estratégias militares usadas por ambos os exércitos no antigo campo de batalha.

Indissociável da história, tradições e património do Oeste está a produção de vinhos na região, que pode conhecer em profundidade na AdegaMãe, em Torres Vedras. O projeto familiar dispõe de diversas opções de enoturismo, entre provas no wine bar, um brunch vínico e o restaurante Sal na Adega, dedicado ao bacalhau.

Descendo a costa, e depois de conhecer as principais praias da região, é junto a Santa Cruz que se encontra um refúgio com atmosfera única: o hotel Areias do Seixo, premiado com uma Chave de Ouro no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023. Com 15 quartos e 20 villas, a forte aposta na sustentabilidade, dos materiais utilizados à horta biológica, passando por sessões de ioga, é um convite a viver os dias em comunhão com a natureza.