Conheça o hotel de luxo no Douro onde se produz o melhor vinho de Portugal

Quando era preciso atravessar o desafiante Douro com barcos rabelos carregados de vinho do Porto para envelhecerem nas caves de Gaia, todas as ajudas eram poucas para assegurar uma viagem sem sobressaltos. Nessa época, eram muitos os que, ao passar no rio, rezavam a Nossa Senhora do Carmo, pedindo a intervenção divina para a arriscada travessia. A pequena capela, construída nas margens do rio no Século XVII, sempre abençoou os navegantes e continua erguendo-se sobre as águas. A história da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo está marcada à porta da secular adega que dá as boas-vindas a quem chega: a data inscrita nas grossas paredes de pedra indica 1764, mas começa muito antes. Já à época da primeira demarcação pombalina, em 1756, estes socalcos vinhateiros sobranceiros ao Douro era referenciada. Antes ainda, até 1725, foi propriedade da Casa Real Portuguesa, até se tornar mais tarde uma “Quinta Nova”, pela junção de duas diferentes propriedades contíguas.

Francisco Nogueira

Atualmente com 120 hectares, dividida em 41 parcelas tradicionais, desde 1999 que a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo é propriedade da família Amorim, que operou uma profunda mudança no espaço, preservando, no entanto, toda a essência do local. Primeira quinta no Douro a abrir portas ao enoturismo, pela mão de Luísa Amorim, desde 2005 que acolhe 11 quartos de atmosfera clássica na casa senhorial datada de 1765 e renovada em 2020, ano em que passou a integrar a cadeia internacional Relais & Châteaux. É neste enquadramento que cresce o tinto Quinta Nova Vinha Centenária Ref P29/P21 (Parcela 29 e Parcela 21), de 2019, eleito melhor vinho do país em 2023 pelo Concurso Vinhos de Portugal.

Francisco Nogueira

Curvas e contracurvas conduzem a este refúgio duriense distinguido com Chave de Prata no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023: “É por entre as sinuosas estradas do Douro Vinhateiro, ou de comboio, com paragem na estação de Ferrão, que se faz o caminho até à Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Com mais de 250 anos de história, foi tornada recentemente membro da cadeia Relais & Châteaux. Adaptada ao turismo em 2005 e recentemente renovada, esta casa oitocentista, de paredes de xisto e tetos de madeira, dispõe de 11 quartos (a partir de €215), sem televisão e com vista para a vinha centenária. A estes vão juntar-se brevemente mais oito. Ainda dentro de portas, vale a pena desfrutar de uma refeição no Terraçu’s, onde os produtos locais e de época são privilegiados ao pequeno- -almoço, ao almoço e ao jantar, e beber um copo de vinho, ali produzido, na sala de inverno. É também ela que deslumbra no exterior, onde os encantadores jardins com árvores seculares convidam a partir numa caminhada por uma das três rotas sinalizadas. Depois, mergulhe na piscina, visite o museu, com peças dos séculos XIX e XX, ou seja enólogo por um dia, uma das atividades programadas para os hóspedes."

Além de um pequeno museu dedicado a objetos, usos e costumes do Douro, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo - Winery House oferece ainda um bar e loja, o Patamar Wine Shop & Bar, onde pode adquirir produtos da quinta, vinhos, participar na experiência de ser enólogo por dia ou simplesmente beber um copo de vinho na sala ou na esplanada, dotadas de uma panorâmica singular. Também aqui vive o restaurante Terraçu’s, presente no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, sobre o qual se descreve: “A forte ligação à terra, apoiada numa gastronomia sustentável, é a principal bandeira deste restaurante duriense, com uma esplanada com vista para os socalcos. No menu, que muda consoante a época, muitos dos vegetais chegam da horta local e brilham em pratos como o “Aveludado de couve-flor, crocante de presunto, avelã e enoki”, o “Lúcio do nosso Douro com arroz cremoso de manjericão e legumes da época” ou a “Perna de cordeiro de leite a baixa temperatura, puré de batata assada e grelos."

Francisco Nogueira

Na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo - Winery House (Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Covas do Douro Tel. 969860056) pode ainda experienciar diversas atividades de enoturismo que variam conforme as estações do ano.

Fabrice Demoulin