Cocktail clássico no Brasil, o Rabo de galo quer conquistar Portugal, a começar pelo Lisbon Bar Show

Conhecido como o cocktail clássico do Brasil, em Portugal é praticamente desconhecido. Chama-se Rabo de galo e começou por ganhar fama nos botecos pela simplicidade e preço acessível nos anos 50 do século passado. Ao longo do tempo foi ganhando estatuto e é considerado o cocktail mais consumido no Brasil ao ponto de chegar aos bares mais conceituados, onde a criatividade tomou conta do Rabo de galo, dando a provar as mais diversas receitas de autor. O Rabo de galo, é um cocktail preparado com vermute e cachaça brasileira e pode ser servido como um shot rápido ou transformar-se num saboroso cocktail, acrescentando ingredientes como os bitters. o nome, inusitado, tem um explicação simples: é a tradução “livre” da palavra inglesa cocktail (cock = galo + tail = rabo) A fama do Rabo de galo é tal, que há cinco anos existe um concurso nacional. Este ano, a grande final decorre em Portugal, durante o Lisbon Bar Show, que se realiza na Altice Arena, nos dias 16 e 17 de maio.

Oana Brasoveanu

Mas há mais para ver e provar nesta edição do Lisbon Bar Show. Além das novas tendências da mixologia, o maior evento de hospitalidade, restauração e hotelaria em Portugal, é também uma plataforma de conhecimento e networking através da qual fornecedores, marcas, pontos de venda, bartenders e todos os apaixonados pelo setor podem se conectar com novas técnicas e utensílio, tendências e todas as novidades, e compartilhar experiências e ideias com os maiores peritos da área. Alberto Pires, criador do conceito, acredita que este “será um dos melhores anos de sempre”, estando previstas mais de 6 mil pessoas no evento.

Carlos Rodrigues

Em 4000 m² de área, o Lisbon Bar Show vai apresentar showcases, networking, workshops, masterclasses e palestras, uma zona de exposição e de provas e ainda o Fórum Mojito. Conta ainda com o 1º Congresso Ibérico de Bartenders. Das dezenas de convidados, os destaques vão para Margarita Sader e Gabriele Armani, do Paradiso (Barcelona), primeiro classificado da lista dos World's 50 Best Bars; Fabio Milani, do Coffee Flair (Itália) e para o australiano Martin Hudák do Maybe Sammy Bar (Sidney). A iniciativa conta ainda com a atribuição dos Prémios Lisbon Bar Show, divididos por 11 categorias, com a cerimónia da entrega de distinções a acontecer dia 17 de maio, às 19h15, encerrando assim o evento em clima de festa.

Ricardo Gomes

O Brasil é o país convidado para a edição 2023 do Lisbon Bar Show, mantendo a tradição de conectar o público português e internacional com marcas, produtos, tendências, espaços e profissionais dos países convidados. O Lisbon Bar Show decorre na Sala Tejo da Altice Arena (Rossio dos Olivais, Lisboa. Tel. 916780484) e os bilhetes, que custam €35 para os dois dias, podem ser adquiridos AQUI.